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حدث يجسد انطلاقة مرحلة جديدة للناقلة الوطنية ويعكس طموحات المملكة في تعزيز مكانتها عالميًا

لحظة تدشين أول طائرة من أسطول طيران الرياض.. بوينج 787 دريملاينر

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٣٧ مساءً
لحظة تدشين أول طائرة من أسطول طيران الرياض.. بوينج 787 دريملاينر
المواطن - تصوير : هاشم القرني

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احتفلت شركة طيران الرياض، اليوم الأحد، بالتدشين التاريخي لأولى طائرات أسطولها من طراز بوينج 787 دريملاينر، وسط حضور مميز من أصحاب السمو والمعالي وكبار الضيوف، في مشاهد تجسد انطلاقة مرحلة جديدة للناقل الوطني؛ ويعكس طموحات المملكة في تعزيز مكانتها كمركز عالمي للنقل الجوي؛ حيث تستهدف الشركة بناء أسطول لربط الرياض بأكثر من 100 وجهة.

انطلاقة تعزز مكانة المملكة

انطلق حفل التدشين برعاية محافظ صندوق الاستثمارات العامة ورئيس مجلس إدارة طيران الرياض، ياسر الرميان، وحضور الرئيس التنفيذي للشركة طيران الرياض توني دوغلاس، وذلك ضمن الجهود الرامية إلى دعم نمو قطاع الطيران وتحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030.

وأكد ياسر الرميان، أن هذا التدشين التاريخي يعكس لحظة تعكس مستهدفات رؤية المملكة 2030 في تعزيز الترابط العالمي ودعم التنويع الاقتصادي وترسيخ مكانة المملكة كمركز عالمي للنقل والخدمات اللوجستية، بينما يواصل طيران الرياض رسم ملامح العصر الجديد للسفر من الرياض إلى العالم.

محطة مهمة في مسيرة الشركة

وقال توني دوغلاس، إن إطلاق الوجهات الجديدة يمثل محطة مهمة في مسيرة الشركة، ويعكس وتيرة النمو التي يشهدها الناقل الوطني الجديد، مؤكداً أن اختيار الوجهات جاء استجابة للطلب المتنامي على السفر وتعزيزاً لحركة الأعمال والسياحة والتجارة بين السعودية والأسواق العالمية الرئيسية.

وأضاف أن الشركة تسعى إلى إعادة تعريف تجربة السفر الجوي من خلال الجمع بين أحدث التقنيات والضيافة السعودية، مع جعل الرياض مركزاً محورياً لحركة المسافرين بين أوروبا والأميركتين من جهة، والشرق الأوسط وشبه القارة الهندية من جهة أخرى.

وبالتزامن مع هذا التدشين، أعلنت الشركة توسيع شبكة وجهاتها الدولية والإقليمية بإعلان طرح التذاكر إلى خمس وجهات جديدة تشمل القاهرة ودبي وجدة ومدريد ومانشستر، في خطوة تعكس تسارع جاهزيتها التشغيلية.

رحلات طيران الرياض

وستنطلق الرحلات إلى جدة اعتباراً من 14 يونيو، تليها دبي في 18 يونيو، ثم القاهرة في 25 يونيو، بينما تنطلق الرحلات إلى مدريد في 17 يوليو المقبل، ومانشستر في 23 من الشهر ذاته، وستُشغَّل جميع الرحلات على متن طائرات «بوينغ 787 – 9 دريملاينر» الحديثة التي تشكل العمود الفقري لأسطول الشركة المستقبلي البالغ 72 طائرة من الطراز ذاته.

وأعلن طيران الرياض تقديم موعد أولى رحلاته إلى لندن من الأول من يوليو إلى العاشر من يونيو الجاري، مستفيداً من تسلم طائراته الجديدة قبل الجدول الزمني المتوقع، في مؤشر على تسارع استعداداته التشغيلية.

بناء أسطول طائرات حديث ومتطور

وتستهدف الشركة بناء أسطول حديث ومتطور يدعم طموحات الشركة لربط الرياض بأكثر من 100 وجهة حول العالم بحلول عام 2030؛ بما يتماشى مع مستهدفات “رؤية السعودية 2030” في تعزيز قطاع الطيران والسياحة والخدمات اللوجستية.

   

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