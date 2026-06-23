لقب الهداف التاريخي.. ميسي ومبابي يتصدران سباق الهدافين في كأس العالم 2026

كان يومًا تاريخيًا لاثنين من نجوم كأس العالم FIFA 2026. الأول قائد منتخب الأرجنتين ليونيل ميسي، الذي بات الهداف التاريخي للبطولة بتسجيله هدفي الفوز على النمسا، بينما كان النجم الثاني قائد ومهاجم المنتخب الفرنسي كيليان مبابي قد ارتقى إلى المركز الثاني مناصفةً بهدفين.

وقبل أن تبدأ مباراة الأرجنتين والنمسا كان ميسي متساويًا في عدد الأهداف في كأس العالم مع الألماني ميروسلاف كلوزه، إلا أنه استطاع أن ينهى هذا التعادل وينفرد ميسي الآن برصيد 18 هدفًا، لكن مبابي أظهر أن هذا التنافس الشرس على صدارة الهدافين قد يستمر حتى الجولات الثماني كاملة، وصولًا إلى المواجهة المرتقبة في نيويورك/نيوجيرسي في 19 يوليو.

وكان السباق حتى في الأسبوع الماضي، قد منح التفوق للنجم الأرجنتيني ميسي على جوست فونتين، وجيرد مولر، ورونالدو، قبل أن يعود اليوم، ليحطّم ميسي الرقم القياسي في كأس العالم، المتمثل في 16 هدفًا، والذي كان يتقاسمه مع ميروسلاف كلوزه ويبتعد بفارق هدفين أي 18 هدفًا.

وجاء هدفا ميسي بعد إهداره ركلة جزاء مبكرة، ليصبح بذلك قد سجّل جميع أهداف الأرجنتين الخمسة، في بطولة لم يستقبل فيها المنتخب أي هدف حتى الآن. تأهل حامل اللقب بسهولة إلى دور الـ32 قبل جولة من نهاية دور المجموعات، قبل مباراته الأخيرة في دور المجموعات ضد الأردن يوم السبت.

وبعد أن وجّه ميسي تحدّيه في وقت سابق من اليوم، أظهر كيليان مبابي أنه قادر على مجاراة النجم الأرجنتيني. في مباراته الدولية رقم 100، سجّل القائد المتألق هدفين قبل وبعد استراحة طويلة بين الشوطين، ليقود فرنسا إلى دور الـ32، كما تألق ميشيل أوليس، بتمريرتين حاسمتين، وسجّل عثمان ديمبيلي الهدف الثالث لفرنسيين الذين سيواجهون في آخر جولة النرويجيون في مواجهة حاسمة لتحديد متصدر المجموعة الجمعة المقبل.

من جانبه أثبت مهاجم النرويج إيرلينغ هالاند، أن دوره سيكون بارزًا في المنافسة على جائزة حذاء Adidas الذهبي في مونديال هذا العام، بتسجيله هدفين متتاليين للمرة الثانية على التوالي، ليقود النرويج إلى التأهل لدور الـ32، إلى جانب الأرجنتين وفرنسا، بعد فوزها على السنغال بفارق هدف واحد في خمس مباريات.

جاء ذلك التميز لهالاند في يومٍ حافلٍ بالأهداف، سجّل فيه النجم النيرويجي ثنائية، قاد بها منتخب بلاده للفوز على السنغال في نيويورك نيو جيرسي، مع هدف مواطنه ماركوس بيدرسون الذي منح التقدم للنرويج قبل نهاية الشوط الأول بفارقٍ ضئيل.

وعاد هالاند لمضاعفة النتيجة في أول ثلاث دقائق من بداية الشوط الثاني، قبل أن يُقلّص سار السينغالي الفارق بعد ذلك بقليل، وقبل مرور ساعة، أعاد مهاجم مانشستر سيتي الفارق إلى هدفين، ليعود سار لتقليص النتيجة مجددًا في الوقت بدل الضائع في مباراةٍ مثيرة حسمها منتخب النرويج بثلاثة أهداف لهدفين، ضمنت بها التأهل إلى الأدوار الإقصائية، لكنها تحتل المركز الثاني خلف فرنسا بفارق الأهداف.