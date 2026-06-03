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لقطات تظهر حجم الدمار في مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني

الأربعاء ٣ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٨:٢٩ مساءً
لقطات تظهر حجم الدمار في مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني
المواطن- فريق التحرير

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وثقت مجموعة من اللقطات والمشاهد، حجم الدمار في مطار الكويت الدولي جراء العدوان الإيراني الآثم خلال الساعات الماضية.

وقبل أسعات، أعلنت وزارة الصحة الكويتية أن الاعتداء الإيراني الآثم على مطار الكويت الدولي اليوم أسفر عن إصابة 63 شخصًا منها 7 حالات خضعت لعمليات جراحية كبرى عاجلة.

وأفادت الوزارة -وفقًا لوكالة الأنباء الكويتية- بأن الإصابات شملت المدنيين والعاملين في مطار الكويت الدولي والمسافرين.

 

ب

 

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