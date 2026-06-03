لقطات توثق الطلعات الجوية لطيران الأمن في سماء المدينة المنورة بموسم ما بعد الحج

وثقت عدسة وكالة الأنباء السعودية “واس” الطلعات الجوية لطائرات طيران الأمن التابعة لرئاسة أمن الدولة فوق المدينة المنورة، ضمن منظومة العمل الأمنية والتنظيمية المخصصة لموسم ما بعد الحج، بما يسهم في دعم الجهات الميدانية في المنطقة المركزية والمواقع التاريخية والإسلامية التي تشهد كثافة متزايدة خلال هذه الفترة.



وتشهد المدينة المنورة، عقب انتهاء مناسك الحج، توافد أعداد كبيرة من الحجاج الراغبين في زيارة المسجد النبوي والصلاة فيه، إلى جانب زيارة عدد من المعالم الإسلامية والتاريخية البارزة، مثل مسجد قباء ومسجد القبلتين وجبل أحد ومجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، الأمر الذي يستدعي تكامل الجهود الأمنية والتنظيمية لضمان انسيابية الحركة وسلامة الزوار.



وتُسهم الطلعات الجوية في دعم الخطط التشغيلية الميدانية من خلال متابعة الحالة العامة للمواقع ذات الكثافة المرتفعة، بما يعزز سرعة الاستجابة ويرفع مستوى الجاهزية والتنسيق بين مختلف الجهات المشاركة في خدمة ضيوف الرحمن.

وتأتي هذه الجهود ضمن منظومة متكاملة تنفذها الجهات الأمنية والخدمية في المدينة المنورة خلال موسم ما بعد الحج؛ بهدف توفير بيئة آمنة ومنظمة للزوار، وتمكينهم من أداء عباداتهم وزياراتهم بكل يسر وطمأنينة.