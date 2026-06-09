لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة

شهِدت منطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى غزيرة، مصحوبة بعواصف رعدية، وتساقط البرد، شملت أجزاء متفرقة من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاء من محافظات القرى، وبني حسن، والمندق، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.