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لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة

السبت ٢٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٢٤ مساءً
لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة
المواطن- فريق التحرير

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هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات: بلجرشي، وبني حسن، والمندق، والعقيق، وبلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.

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