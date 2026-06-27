لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة

هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات: بلجرشي، وبني حسن، والمندق، والعقيق، وبلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.