لقطات لهطول أمطار الخير على الباحة

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هطلت على منطقة الباحة اليوم، أمطارٌ متفرقة، تراوحت بين المتوسطة والخفيفة، مصحوبة بعواصف رعدية، شملت أجزاءً من مدينة الباحة وضواحيها، وأجزاءً متفرقة من محافظات: بلجرشي، وبني حسن، والمندق، والعقيق، وبلجرشي، والمراكز التابعة لها، وعددًا من متنزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.
جعلها الله سقيا رحمة وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.