كأس العالم 2026.. فيفا يعلن رسميًا عن ألوان أطقم المنتخبات المشاركة الإسترليني يرتفع مقابل الدولار الأمريكي وينخفض مقابل اليورو لقطات لهطول أمطار الخير على الطائف ومراكزها الجنوبية فيصل بن فرحان يبحث مستجدات الأوضاع في المنطقة مع نظيره المصري الهيئة العامة للنقل ترعى تدشين أول شاحنة نقل تعمل بوقود الهيدروجين وظائف شاغرة لدى جسارة لإدارة المشاريع البيت الأبيض: أي شخص يعتقد أن إيران تمتلك اليد العليا واهم واشنطن تؤكد تغيير مسار 127 سفينة منذ بدء الحصار على إيران وظائف شاغرة لدى متاجر بنده مصرع 4 أشخاص في تحطّم طائرة في كرواتيا
هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف وعدد من المراكز والقرى التابعة لها جنوب المحافظة، شملت السر، وليّة، وسمنان، وسمينين والسوطة وكلاخ وسديرة، وعددًا من المواقع المجاورة.
جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.
#فيديوا
الأمطار التي شهدتها محافظة #الطائف
اليوم الخميس
📷 عبدالعزيز السفياني pic.twitter.com/esl8HQ7g1i
— محافظة الطائف (@gov_taif) June 4, 2026