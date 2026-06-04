لقطات لهطول أمطار الخير على الطائف ومراكزها الجنوبية

هطلت مساء اليوم، أمطار من خفيفة إلى متوسطة على محافظة الطائف وعدد من المراكز والقرى التابعة لها جنوب المحافظة، شملت السر، وليّة، وسمنان، وسمينين والسوطة وكلاخ وسديرة، وعددًا من المواقع المجاورة.

جعلها الله أمطار خير وبركة، وعمّ بنفعها أرجاء البلاد.