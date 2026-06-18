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لقطات لهطول أمطار الخير على جازان

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٦ مساءً
لقطات لهطول أمطار الخير على جازان
المواطن - فريق التحرير

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هطلت مساء اليوم، أمطارٌ غزيرةٌ على منطقة جازان، شملت محافظات الحرث، والخوبة، والدائر بني مالك، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها.

جعلها الله أمطارَ خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.

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