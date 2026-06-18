لقطات لهطول أمطار الخير على جازان

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هطلت مساء اليوم، أمطارٌ غزيرةٌ على منطقة جازان، شملت محافظات الحرث، والخوبة، والدائر بني مالك، وعددًا من المحافظات والمراكز التابعة لها.
جعلها الله أمطارَ خيرٍ وبركةٍ، وعمَّ بنفعها أرجاءَ البلاد.
امطار الخشل بمنطقة جازان اليوم pic.twitter.com/5M5NAoR7CR
— غداً أجمل 🌤 (@L000162) June 18, 2026