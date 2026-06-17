البرتغال تسقط في فخ التعادل أمام الكونغو لقطات من تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة إسبانيا في المونديال وزير الداخلية يلتقي أمير الباحة ويطّلع على المبادرات التنموية بالمنطقة الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان جامعة تبوك تحصل على جائزة Catalyst Awards 2026 الدولية في التعليم الإلكتروني مسؤول أمريكي: إيران وافقت على تدمير اليورانيوم المخصب ترامب: الاتفاق مع إيران قد يوقع غدا الخميس المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة أمانة القصيم تُطلق مبادرة لتأهيل مسار متنزّه طخفة الجبلي بمحافظة ضرية مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستقبل ثلاث رحلات لطالبات جامعة طيبة
واصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في مدينة أوستن، استعدادًا لمواجهة منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.
بالروح والعزيمة 🔝
نستأنف تدريباتنا 🇸🇦☑️#قدام_بنفس_الروح | #FIFAWorldCup pic.twitter.com/97si7c2vsY
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 17, 2026
وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب “Q2” في أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، التي تركّزت على التمارين التكتيكية، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون مرانًا في الجوانب الدفاعية من خلال مناورة فنية، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.
وواصل الحارس محمد العويس برنامجه الاسترجاعي تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما لم يشارك اللاعب عبدالرحمن الصانبي في الحصة التدريبية؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.
⚽️📸 pic.twitter.com/i2wIizoCJ1
— المنتخب السعودي (@SaudiNT) June 17, 2026