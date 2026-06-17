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لقطات من تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة إسبانيا في المونديال

الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٤ صباحاً
لقطات من تدريبات الأخضر استعدادًا لمواجهة إسبانيا في المونديال
المواطن - فريق التحرير

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واصل المنتخب السعودي اليوم تدريباته في مدينة أوستن، استعدادًا لمواجهة منتخب إسبانيا يوم الأحد المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات لكأس العالم 2026.

وأجرى لاعبو الأخضر حصتهم التدريبية على ملعب “Q2” في أوستن، تحت إشراف المدير الفني جورجيوس دونيس، التي تركّزت على التمارين التكتيكية، أعقبها مران الاستحواذ على الكرة، قبل أن يطبّق اللاعبون مرانًا في الجوانب الدفاعية من خلال مناورة فنية، واختُتمت الحصة التدريبية بمناورة على كامل مساحة الملعب.

وواصل الحارس محمد العويس برنامجه الاسترجاعي تحت إشراف الجهاز الطبي، فيما لم يشارك اللاعب عبدالرحمن الصانبي في الحصة التدريبية؛ بسبب شعوره بآلام في العضلة الخلفية للفخذ.

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