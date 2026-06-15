بدء أعمال مراسم تغيير كسوة الكعبة المشرفة المحكمة العليا: غدًا غُرّة شهر محرم لعام 1448هـ القبض على شخص في حائل لترويجه الحشيش أنامل سعودية تحيك المشهد الأخير لرحلة كسوة الكعبة قبل اعتلائها البيت العتيق لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة #يهمك_تعرف | التأمينات: امتلاك منشأة أو سجل تجاري لايؤثر على صرف المعاش المحروت.. نبات بري يروي جانبًا من الموروث النباتي في الشمالية النفط يتراجع عند أدنى مستوى في 3 أشهر طيران ناس يحتفل بتدشين أولى رحلاته المباشرة بين جدة ومطار عمّان المدني أول ناقلة غاز تعبر مضيق هرمز بعد الاتفاق الأمريكي الإيراني
نشرت قناة الإخبارية لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة مطلع العام الجديد.