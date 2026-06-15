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لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٤٦ مساءً
لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة
المواطن - فريق التحرير

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نشرت قناة الإخبارية لقطات من عملية تهيئة كسوة الكعبة المشرفة استعدادًا لتغييرها بكسوتها الجديدة مطلع العام الجديد.

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