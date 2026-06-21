لوس أنجلوس تعلن حالة الطوارئ إثر حريق بمستودع للتخزين المبرد

أعلنت عمدة مدينة لوس أنجلوس الأمريكية كارين باس حالة الطوارئ أمس، إثر انتشار دخان سام في الهواء جراء الحريق الذي اندلع في مستودع للتخزين المبرد بحي بويل هايتس يوم الأربعاء الماضي.

وأفادت العمدة في بيان صحفي اليوم، بأن المدينة والمقاطعة فتحتا مواقع مخصصة لاستقبال العائلات المتضررة من الدخان، مؤكدةً مواصلة العمل على مدار الساعة لإخماد الحريق.

ويأتي إعلان حالة الطوارئ بسبب تلوث الهواء الناجم عن احتراق مواد خطرة، إلى جانب ضمان حصول المدينة على الموارد اللازمة لمكافحة الحريق.