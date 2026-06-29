Icon

انتشال رضيع حي بعد 4 أيام من زلزال فنزويلا Icon واشنطن وطهران تتفقان على وقف الهجمات واستئناف المحادثات Icon ليبيا.. حبس مسؤولين بارزين في قطاع النفط بتهم فساد Icon ياسر المسحل يعلن استقالته من رئاسة الاتحاد السعودي لكرة القدم Icon القيادة الكويتية تعزّي الملك سلمان في شهداء حادث طائرة أرامكو Icon زلزال بقوة 5.3 درجات يضرب ولاية ألاسكا الأمريكية Icon الذهب يتراجع عالميًا بفعل التطورات الجيوسياسية Icon طقس الاثنين.. رياح نشطة وغبار يحجب الرؤية في عدة مناطق Icon تعليم المدينة المنورة يبدأ التسجيل الإلكتروني للمرحلة الثانية في رياض الأطفال Icon #يهمك_تعرف | شروط التسجيل كوسيط عقاري معتمد في منصة إيجار Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

العالم

ليبيا.. حبس مسؤولين بارزين في قطاع النفط بتهم فساد

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٣٤ صباحاً
ليبيا.. حبس مسؤولين بارزين في قطاع النفط بتهم فساد
المواطن- فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

قررت النيابة العامة في ليبيا، حبس مسؤولين بارزين في قطاع النفط، في شبهات فساد تتعلق بسوء إدارة منظومة توزيع الوقود والإضرار بالمصلحة العامة.

وبحسب مكتب النائب العام، شمل القرار مسؤول المبيعات في شركة البريقة لتسويق النفط، إلى جانب مديري 5 شركات كبرى لتوزيع المحروقات.

كما أوضح في بيان، أن التحقيقات كشفت عن مخالفات تتعلق بتمكين أدوات توزيع غير مرخّصة من الحصول على كميات من المحروقات، وتمكين أخرى لها علاقة بشبكات التهريب من الحصول على الوقود، إلى جانب تحويل مسارات الإمداد بما أضرّ بسلاسة التوزيع المخصص للاستهلاك المحلي وأسفر عن وقوع ضرر بالمصلحة العامة.

وأضافت النيابة، أن التحقيقات أثبتت كذلك وجود أجهزة تتبع المواقع “جي بي آس” لبعض أدوات التوزيع خارج الحدود الليبية، وهو ما وفر غطاء لتمرير كميات من المحروقات إلى قنوات وهمية.

في سياق متصلّ، وجهت النيابة إلى مسؤول المبيعات في شركة البريقة اتهامات تتعلق بإساءة استعمال المنصب، بعد تمكينه جهات خاصة من الاستفادة من وقود مدعوم دون سند قانوني واضح، رغم أن الدعم مخصص للمواطنين بموجب التشريعات النافذة.

وبناءً على نتائج التحقيق، قررت النيابة العامة حبس المتهمين احتياطياً على ذمة التحقيق، ووقف 36 أداة توزيع عن النشاط لعدم التزامها بالضوابط المعتمدة، مع مواصلة ملاحقة بقية المتورطين في الملف، في إطار جهود مكافحة التجاوزات التي تستهدف منظومة توزيع الوقود وحماية المال العام.

وفي أول تعليق لها على هذه الاتهامات، قالت شركة البريقة لتوزيع النفط، في بيان فجر اليوم الاثنين، إن ما يجري حالياً يندرج ضمن التحقيقات القضائية التي لم يصدر بشأنها أي أحكام نهائية بعد، مؤكدّة استعدادها التعاون مع كافة الجهات المختصة، وتقديم كل ما يلزم من بيانات ومستندات في إطار القانون.

وتعاني ليبيا من أزمة وقود متكررة، نتيجة اضطرابات في منظومة التوزيع والإمدادات، واستمرار عمليات التهريب.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا
السوق

النفط يواصل خسائره وبرنت دون 77 دولارًا

السوق
تراجع أسعار النفط اليوم
السوق

تراجع أسعار النفط اليوم

السوق
النفط ينخفض بنحو 4%
السوق

النفط ينخفض بنحو 4%

السوق
النفط يواصل التراجع
السوق

النفط يواصل التراجع

السوق