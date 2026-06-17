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الأنشطة النفطية وغير النفطية سجلت نموًا بنسبة 2.9% لكل منهما

مؤشرات تعكس توازن ونمو الاقتصاد السعودي

الأربعاء ١٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٤٦ مساءً
مؤشرات تعكس توازن ونمو الاقتصاد السعودي
المواطن - فريق التحرير

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حقق الناتج المحلي الإجمالي للمملكة نموًا بنسبة 3.0% على أساس سنوي خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بأداء متوازن بين القطاعات الرئيسية، حيث سجلت الأنشطة النفطية وغير النفطية نموًا بنسبة 2.9% لكل منهما، فيما ارتفعت الأنشطة الحكومية بنسبة 1.5%.

متانة الاقتصاد السعودي

يُعكس هذا النمو الإيجابي متانة الاقتصاد السعودي وقدرته على تحقيق التوازن بين قطاعاته المختلفة، مما يدعم استمرار التحول الاقتصادي وتنويع مصادر الدخل وفق رؤية 2030.

وفي مؤشر آخر على قوة النشاط الاقتصادي، سجل مؤشر مديري المشتريات (PMI) للقطاع الخاص غير النفطي 52.8 نقطة خلال شهر مايو، مرتفعًا من 51.5 نقطة في أبريل.

ويشير هذا الارتفاع إلى استمرار التوسع القوي في الأعمال وتحسن ملحوظ في ظروف التشغيل للشركات العاملة في المملكة.

قطاع المحتوى الرقمي

شهد قطاع المحتوى الرقمي في المملكة خلال عام 2025 تطورات نوعية بارزة، عززت من مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي. وأصبح هذا القطاع أحد أبرز القطاعات الواعدة في دعم الاقتصاد المعرفي.

وحظي قطاع المحتوى الرقمي باهتمام كبير في مجال تطوير الكفاءات الوطنية، من خلال إطلاق الأكاديميات المتخصصة التي تركز على بناء القدرات والمهارات الرقمية. وقد ساهم ذلك في تأهيل الكوادر الوطنية لتلبية احتياجات السوق الرقمي المتنامي بكفاءة ومهنية عالية.

وقفز حجم سوق المحتوى الرقمي في المملكة خلال عام 2025 إلى 24.5 مليار ريال، محققًا نموًا سنويًا قدره 6.5% مقارنة بعام 2024. ويعكس هذا النمو السريع الزخم الكبير الذي يشهده القطاع والطلب المتزايد على المحتوى الرقمي محليًا وإقليميًا.

ويستهدف القطاع الوصول بحجم السوق إلى 33.6 مليار ريال بحلول عام 2030، مما يعكس طموحات كبيرة وخططًا استراتيجية واضحة لتعزيز دوره في الاقتصاد الوطني خلال السنوات المقبلة.بشكل عام، تؤكد هذه المؤشرات الإيجابية نجاح المملكة في تعزيز النمو الاقتصادي المستدام، مع دور متزايد للقطاعات الرقمية الواعدة في تحقيق أهداف التنويع الاقتصادي.

اجتماع مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية

يذكر أن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية عقد اجتماعًا عبر الاتصال المرئي، واستعرض المجلس خلال الاجتماع عددًا من الموضوعات على جدول أعماله منها التقرير الدوري لوزارة الاقتصاد والتخطيط، الذي قدّم قراءة تحليلية حول مشهد الاقتصاد العالمي وآفاق نموه وسط التوترات الجيوسياسية الإقليمية، وأثر هذه التطورات على الاقتصاد الوطني، وقدرته على التعامل مع المتغيرات نظير متانة الملاءة المالية، وجاهزية القطاع اللوجستي في التعامل مع الأزمات، وكفاءة الخطط الاستباقية للجهات الحكومية في حماية الأمن الغذائي، واستدامة تدفق البضائع عبر مسارات بديلة، لافتًا التقرير إلى أن التطورات التي تشهدها المنطقة لن توقف عجلة المشروعات التنموية الكبرى في المملكة.

كما اطلع على تقرير المستجدات المرتبطة بمختلف المؤشرات الاقتصادية والمالية، التي أكدت المرونة العالية للاقتصاد الوطني وقدرته على الصمود، في ظل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3% خلال الربع الأول من العام الجاري، مدفوعًا بنمو الأنشطة النفطية وغير النفطية، والأنشطة الحكومية، إلى جانب تراجع معدل التضخم السنوي، وارتفاع مؤشر القطاع الخاص غير النفطي، وتحسن الميزان التجاري.

واطلع المجلس على التقرير السنوي المُقدم من مجلس المحتوى الرقمي للعام المالي 2025م، الذي اشتمل على ملخص تنفيذي عن قطاع المحتوى الرقمي في المملكة، وأهداف المجلس، وحالة القطاع من حيث المساهمة المباشرة في الناتج المحلي، والإيرادات، وحجم السوق، متناولًا التقرير أبرز منجزات برنامج المحتوى الرقمي، بما يعزز تطوير القطاع وتعظيم أثره الاقتصادي، وما شهده القطاع من تطورات نوعية عززت مكانته كمحرك رئيسي للتحول الرقمي والنمو الاقتصادي بما يتوافق مع مستهدفات (رؤية المملكة 2030).

أنماط الأجهزة الحكومية

ونظر خلال الاجتماع إلى عددٍ من المعاملات الإجرائية، من بينها: مشروع الدليل الاسترشادي لأنماط الأجهزة الحكومية، ومشروع السياسة الوطنية لتعزيز السلامة الإسعافية في الأماكن العامة ومقرات العمل.

كما أحيط المجلس بنتائج تقرير سير عمل لجنة تحسين ميزان المدفوعات والتنوع الاقتصادي، والتقرير الربعي لنتائج أعمال اللجنة الدائمة لمراقبة الأسعار، وملخص عن التقرير الربعي للرقم القياسي لأسعار العقارات، والملخص التنفيذي الشهري للتجارة الخارجية، وملخصين عن التقريرين الشهريين للرقم القياسي لأسعار المستهلك وأسعار الجملة، والتقارير الأساسية التي بُنيت عليها الملخصات.
واتخذ المجلس حيال تلك الموضوعات القرارات والتوصيات اللازمة.

 

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