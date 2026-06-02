الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:١٢ مساءً
مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11015.55 نقطة
المواطن- فريق التحرير

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (6.03) نقاط ليقفل عند مستوى (11015.55) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5.7) مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (299) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (97) شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (156) شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات دي بي إس، والكابلات السعودية، وأنابيب، واللجين، وأديس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت صدق، وصالح الرشيد، ورسن، وطباعة وتغليف، وتسهيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.58%) و(5.04%).

فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودبي بي إس، وأنابيب، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودي بي إس، والأول، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (6.98) نقاط ليقفل عند مستوى (22966.37) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (2.8) مليون سهم.

