مؤشر الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 11015.55 نقطة الأسهم الأمريكية تفتتح تعاملاتها على انخفاض جوازات مطار الملك خالد تنهي إجراءات مغادرة ضيوف الرحمن مخبأة في ألواح ورق مقوى.. ضبط 845,087 قرصًا من الإمفيتامين المخدر بالمنطقة الشرقية إرشادات هامة من المرور لقائدي المركبات توقعات بتشكّل ظاهرة إل نينيو بنسبة 80% بظواهر جوية متطرفة طائر الحبّاك في عسير.. دقة هندسية وسلوك مدهش في موسم التكاثر القبض على شخصين في جازان لترويجهما الحشيش هلال المدينة المنورة يقدم خدماته الإسعافية لضيوف الرحمن البحرين تمنع سفر المواطنين إلى إيران والعراق
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيس اليوم مرتفعًا (6.03) نقاط ليقفل عند مستوى (11015.55) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (5.7) مليارات ريال.
وبلغت كمية الأسهم المتداولة -وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم السعودية- (299) مليون سهم، سجلت فيها أسهم (97) شركات ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم (156) شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات دي بي إس، والكابلات السعودية، وأنابيب، واللجين، وأديس الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات أسمنت صدق، وصالح الرشيد، ورسن، وطباعة وتغليف، وتسهيل الأكثر انخفاضًا في التعاملات, وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين (6.58%) و(5.04%).
فيما كانت أسهم شركات أمريكانا، ودبي بي إس، وأنابيب، وأرامكو السعودية، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية, وأسهم شركات أرامكو السعودية، والراجحي، ودي بي إس، والأول، وأنابيب هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم مرتفعًا (6.98) نقاط ليقفل عند مستوى (22966.37) نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها (26) مليون ريال, وبكمية أسهم متداولة بلغت (2.8) مليون سهم.