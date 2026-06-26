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مائي يعزز ثقافة الترشيد بمشاركات متخصصة خلال أسبوع المياه السعودي 2026

الجمعة ٢٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٧:٥١ مساءً
مائي يعزز ثقافة الترشيد بمشاركات متخصصة خلال أسبوع المياه السعودي 2026
المواطن - فريق التحرير

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يشارك المركز الوطني لكفاءة وترشيد المياه “مائي” في فعاليات أسبوع المياه السعودي، المقام خلال الفترة من 28 يونيو إلى 2 يوليو 2026 في فندق الريتز كارلتون بجدة، امتداداً لدوره في رفع كفاءة استخدام المياه وترسيخ ثقافة الترشيد من خلال مبادراته وبرامجه ومشروعاته النوعية الداعمة للاستدامة المائية.

ويستعرض المركز خلال مشاركته أبرز جهوده في تطوير المبادرات والحلول التي تسهم في تعزيز الاستخدام الأمثل للموارد المائية، إلى جانب إبراز المشروعات والشراكات التي تدعم تحقيق أثر مستدام على المستوى البيئي والاجتماعي الاقتصادي.

كما يقدم «مائي» عدد من الجلسات الحوارية وورش العمل المتخصصة التي يستعرض خلالها نخبة من المختصين أفضل الممارسات والتجارب في مجال كفاءة وترشيد المياه، بهدف رفع الوعي المائي لدى المجتمع.

ويعرّف المركز الزوار في جناحه المصاحب لأسبوع المياه السعودي على دوره ومبادراته الوطنية، ليقدم محتوى متخصص يسهم في تعزيز الوعي بأهمية كفاءة استخدام المياه ويسلّط الضوء على ترسيخ السلوكيات المرشّدة لدى مختلف فئات المجتمع.

وتأتي هذه المشاركة امتداداً لدور «مائي» في دعم الجهود الوطنية لمنظومة المياه وتعزيز التكامل مع الجهات ذات العلاقة، بما يسهم في تحقيق مستهدفات رؤية السعودية 2030 في التنمية المستدامة.

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