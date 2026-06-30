مجلس السلام العالمي يعقد اجتماعا سريا لأسباب أمنية في قبرص

كشفت مصادر، من أمام منتجع تُعقد فيه أعمال اجتماع مجلس السلام العالمي، إن الاجتماع يُعقد في سرية تامة لأسباب أمنية.

وأضاف المصادر، وفقا لقناة القاهرة الإخبارية، إن هذا الاجتماع، يفتح نقاشًا دوليًا حول مستقبل غزة بعد الحرب، ويبحث ملفات إعادة الإعمار، والإدارة المدنية، وترسيخ الاستقرار في القطاع.

وتابعت أنه يُنظَر إلى هذا اللقاء باعتباره إحدى أبرز المحطات الدولية لمتابعة ترتيبات المرحلة المقبلة في غزة، في ظل جهود متواصلة لتحويل اتفاقات وقف إطلاق النار إلى مسار عملي يقود إلى إعادة الإعمار واستعادة الحياة الطبيعية داخل القطاع.

وأكدت المصادر، أن الاجتماع يأتي في توقيت بالغ الحساسية، إذ لا تزال غزة تواجه تحديات إنسانية واقتصادية وأمنية كبيرة، بينما تسعى الأطراف الدولية إلى بلورة رؤية مشتركة لإدارة المرحلة المقبلة، بما يضمن توفير الأمن وإعادة الخدمات الأساسية.