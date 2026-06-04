مجلس النواب الأميركي يقرّ قرارًا يدعو لوقف حرب إيران

عكس مجلس النواب الأميركي، الأربعاء، تنامي القلق داخل الأوساط السياسية بشأن استمرار الحرب مع إيران، بعدما أقرّ قراراً يدعو إلى وقف العمليات العسكرية إلى حين حصول الإدارة الأميركية على تفويض رسمي من الكونغرس.

وحظي القرار، الذي تقدم به أعضاء من الحزب الديمقراطي، بموافقة 215 نائباً مقابل 208 أصوات، بعد انضمام أربعة أعضاء جمهوريين إلى الديمقراطيين في دعم المقترح، في خطوة نادرة تعكس تقاطعاً بين الحزبين حول صلاحيات الحرب.

ويُعد التصويت أحدث تحدٍ يواجهه الرئيس الأميركي دونالد ترامب داخل الكونغرس، رغم امتلاك حزبه أغلبية محدودة في مجلسي النواب والشيوخ، كما يعكس تزايد المخاوف من استمرار النزاع الذي دخل شهره الرابع دون مؤشرات واضحة على قرب انتهائه.

وصوّت جميع الديمقراطيين لصالح القرار، فيما لم يسجل أي صوت معارض من الحزب، بينما امتنع سبعة نواب عن المشاركة في التصويت.

ورغم أن القرار يحمل طابعاً رمزياً في هذه المرحلة، إذ يتطلب موافقة مجلس الشيوخ ليصبح نافذاً، فضلاً عن الحاجة إلى أغلبية الثلثين في المجلسين لتجاوز أي حق نقض رئاسي متوقع، فإنه يسلط الضوء على تنامي المطالب داخل الكونغرس بإعادة النظر في حدود الصلاحيات الممنوحة للرئيس في إدارة العمليات العسكرية.

ويأتي هذا التطور بعد إخفاق ثلاثة مشاريع قرارات سابقة مرتبطة بصلاحيات الحرب في مجلس النواب بفوارق تصويتية محدودة، في حين شهد مجلس الشيوخ الشهر الماضي تمرير خطوة إجرائية لقرار مماثل، عقب سبع محاولات سابقة لم تحقق النجاح.