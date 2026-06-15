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لإضفاء أجواء حماسية في مدرجات المنتخب خلال البطولة

مجلس جمهور الأخضر يطرح أهازيج جديدة لمساندة المنتخب بكأس العالم

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٠٩ صباحاً
مجلس جمهور الأخضر يطرح أهازيج جديدة لمساندة المنتخب بكأس العالم
المواطن - فريق التحرير

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كشف مجلس جمهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، عن طرح أهازيج جديدة تحمل طابعًا جماعيًا حديثًا ولمسات ابتكارية، وذلك تزامنًا مع انطلاق مشاركة الأخضر في كأس العالم FIFA 2026™؛ بهدف تعزيز الحضور الجماهيري وإضفاء أجواء حماسية في مدرجات المنتخب خلال البطولة.

وأوضح المجلس أن العمل على الأهازيج الجديدة جاء بعد سلسلة من الاجتماعات وورش العمل التي شارك فيها مشجعون وممثلون عن روابط الجماهير من مختلف مناطق المملكة، بما يعكس تنوع الثقافة الجماهيرية السعودية ويوحد صوت المدرج خلف المنتخب الوطني في المحفل العالمي.

ويضم المجلس عددًا من المشجعين الذين واكبوا مسيرة المنتخب في كأس العالم منذ مشاركته الأولى عام 1994، من بينهم سعود البرقاوي وعاطي الموركي، اللذان حضرا مباريات الأخضر في الولايات المتحدة قبل 32 عامًا، ويحتفظان حتى اليوم بكرة تذكارية من تلك النسخة، قبل أن يعودا مجددًا لمساندة المنتخب في كأس العالم 2026، في مشهد يجسد استمرارية الوفاء والدعم الجماهيري للأخضر عبر الأجيال.

وأكد المجلس، أن الأهازيج الجديدة روعي فيها الجمع بين الهوية السعودية والإيقاعات الحديثة التي تتناسب مع طبيعة المدرجات العالمية، مع التركيز على الرسائل التحفيزية الداعمة للاعبين وتعزيز روح الانتماء الوطني.

وأشار إلى أن الاستعدادات الجماهيرية شملت تنسيق الجهود بين المشجعين القادمين من مختلف مدن المملكة ومن المبتعثين السعوديين في الولايات المتحدة الأمريكية، مما يسهم في صناعة مشهد جماهيري مميز يواكب مشاركة الأخضر في كأس العالم ويعكس الصورة الحضارية للجماهير السعودية.

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