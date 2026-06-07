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مجلس شؤون الجامعات يوافق على تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة السعودية الإلكترونية

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:٢٧ صباحاً
مجلس شؤون الجامعات يوافق على تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة السعودية الإلكترونية
المواطن- فريق التحرير

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وافق مجلس شؤون الجامعات على تشكيل المجلس الاستشاري الدولي للجامعة السعودية الإلكترونية، الذي يضم نخبة من الخبراء الدوليين من جامعات ومؤسسات أكاديمية وبحثية عالمية؛ بهدف دعم توجهات الجامعة الإستراتيجية، وتعزيز حضورها الأكاديمي على المستوى الدولي.

ويُعنى المجلس بتقديم المشورة في عدد من المجالات الإستراتيجية، من أبرزها: مراجعة الخطة الإستراتيجية للجامعة ومبادراتها الرئيسة، واقتراح أولويات التطوير في الجوانب الأكاديمية والبحثية والابتكارية، إلى جانب دعم بناء الشراكات الإستراتيجية مع المؤسسات التعليمية العالمية.

وأكد رئيس الجامعة السعودية الإلكترونية رئيس المجلس، الدكتور محمد بن يحيى مرضي، أن تشكيل المجلس الاستشاري الدولي يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز مكانة الجامعة إقليميًا ودوليًا، والاستفادة من الخبرات العالمية في تطوير منظومتها الأكاديمية والبحثية.

وأوضح أن المجلس يجسد إحدى الممكنات الداعمة لتحقيق مستهدفات الجامعة الإستراتيجية، من خلال الاستفادة من التجارب والخبرات الدولية الرائدة، وتعزيز جودة المخرجات التعليمية والبحثية، وتوسيع آفاق التعاون والشراكات الدولية، بما يدعم تنافسية الجامعة وريادتها في التعليم الرقمي.

وأضاف أن المجلس سيسهم في دعم جهود الجامعة نحو تبني أفضل الممارسات العالمية في التعليم والبحث والابتكار، وتعزيز دورها في تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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