مجموعة السبع توافق على وضع سقف للواردات من المعادن الحيوية

وافقت دول مجموعة السبع على وضع حد بنسبة 60% على الواردات من المواد الخام الحيوية مثل معادن الأرض النادرة لخفض مخاطر الاعتماد المفرط على دول مثل الصين.

وبحسب بيان مشترك صادر عن قمة مجموعة السبع المنعقدة في فرنسا، قالت المجموعة: “نهدف إلى خفض اعتمادنا بشكل كبير على مورد واحد من خارج مجموعة السبع والدول الشريكة في مجال عناصر الأرض النادرة والمغناطيس الدائم إلى أقل من 60% بحلول عام 2030، مع مواصلة هذا الخفض تدريجيا، ونسعى للوصول إلى 50% في أقرب وقت ممكن”.

ولم يذكر البيان اسم الصين صراحة، رغم أنها الدولة التي تهيمن على السوق العالمية للعديد من هذه المواد.

تعد عناصر الأرض النادرة والمغناطيس عالي الأداء حيوية لقطاعات صناعية عديدة، منها التكنولوجيا المتقدمة والصناعات العسكرية.