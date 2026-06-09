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محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات الشرقية

الثلاثاء ٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٣٩ صباحاً
محافظ الأحساء يستقبل مدير جوازات الشرقية
المواطن - فريق التحرير

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استقبل الأمير سعود بن طلال بن بدر محافظ الأحساء، بمكتبه اليوم، مدير جوازات المنطقة الشرقية اللواء ضويحي بن وبدان السهلي، يرافقه مدير جوازات محافظة الأحساء العميد ناصر بن علي القحطاني، وعدد من قيادات الجوازات.

وهنأ سموّه اللواء السهلي بمناسبة صدور الأمر الملكي الكريم بترقيته إلى رتبة لواء، متمنيًا له التوفيق والسداد في مهام عمله، وأن تكون هذه الترقية حافزًا لمواصلة العطاء والتميز في خدمة الدين ثم الملك والوطن.

وأكد أهمية مواصلة تطوير الخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين، وتعزيز كفاءة الأداء، بما يواكب مستهدفات رؤية المملكة 2030، مشيدًا بما يحظى به قطاع الجوازات من دعم واهتمام من القيادة الرشيدة -أيدها الله-، وما يقدمه من خدمات نوعية تسهم في تسهيل الإجراءات والارتقاء بجودة الخدمات.

واطّلع سموّه خلال اللقاء على أبرز أعمال جوازات المنطقة الشرقية والخدمات المقدمة للمستفيدين، والجهود المبذولة لتطويرها ورفع كفاءتها بما يلبي تطلعات المستفيدين ويعزز جودة الخدمات.

من جانبه أعرب اللواء السهلي عن شكره لمحافظ الأحساء على تهنئته ودعمه واهتمامه، مؤكدًا أن هذه الترقية تمثل دافعًا لمواصلة العمل والعطاء وبذل المزيد من الجهود لخدمة الوطن وتحقيق تطلعات القيادة.

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