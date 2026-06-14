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محطة مغلقة وناقلات غير مرخصة.. كشف ملابسات مقطع انسكاب المواد البترولية في الرياض

الإثنين ١٥ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٤٣ صباحاً
محطة مغلقة وناقلات غير مرخصة.. كشف ملابسات مقطع انسكاب المواد البترولية في الرياض
المواطن - واس

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في إشارةٍ إلى المقطع المتداول في وسائل التواصل الاجتماعي، الذي يظهر فيه تضرر مركبة نتيجة انسكاب مادة بترولية في شارع مجاور لمحطة وقود، أوضحت اللجنة التنفيذية الدائمة لمراكز الخدمة ومحطات الوقود أن الحادثة وقعت يوم الثلاثاء، 16 ذي الحجة 1447هـ، الموافق 2 يونيو 2026م، في مدينة الرياض.

وبيّنت اللجنة أن فرق الدفاع المدني باشرت الحادثة في حينها، واتخذت جميع الإجراءات الوقائية اللازمة، ولم ينتج عن الحادثة أي إصابات ولله الحمد.

وقد اتضح أن الانسكاب نتج عن قيام محطة وقودٍ مغلقةٍ، لعدم امتثالها للاشتراطات النظامية، ببيع وقود الديزل إلى ناقلات صهريجيةٍ مخالِفةٍ، وغير مرخصة من وزارة الطاقة، ويجري الآن استكمال التحقيقات والإجراءات النظامية لمعاقبة المتسببين في الحادث وتعويض المتضررين.

ولهذا، تؤكّد اللجنة أهمية التواصل معها في حال وجود أي ملاحظاتٍ أو أنشطةٍ مشبوهة في محطات الوقود، وذلك بالاتصال بالرقم المجاني (8001244777)، أو عبر تطبيق “طاقة” لخدمة الشـركاء، المتاح في متجرَي أبل وأندرويد.

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