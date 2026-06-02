محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية تعلن انطلاق موسم الطلح

أعلنت هيئة تطوير محمية الإمام تركي بن عبدالله الملكية بدء استقبال طلبات استخراج تصاريح الطلح، ضمن النسخة الخامسة من موسم النحالين لعام 2026م، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لتنظيم نشاط النحالين وتعزيز الاستفادة المستدامة من الموارد الطبيعية داخل نطاق المحمية.

ويُعد الطلح من أبرز المواسم التي ينتظرها النحالون سنويًا، لما تمثله أشجاره من قيمة رعوية عالية للنحل، وما يرتبط بها من إنتاج عسل طبيعي ذي جودة مميزة، يعكس ثراء البيئة الطبيعية وتنوع الغطاء النباتي الذي تحتضنه المحمية.

وأكدت الهيئة أن موسم الطلح سيستمر حتى 1 سبتمبر 2026م، داعية النحالين الراغبين في الاستفادة من الموسم إلى المبادرة بالتقديم عبر الموقع الإلكتروني، والالتزام بالاشتراطات والتعليمات المنظمة لضمان تجربة منظمة ومستدامة.

وأوضحت الهيئة أن تنظيم تصاريح الطلح يأتي امتدادًا لجهودها في تنظيم موسم النحالين، وتمكين ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستفيدين، إلى جانب المحافظة على الغطاء النباتي وتعزيز استدامة الموارد الطبيعية داخل المحمية.

ودعت الهيئة الراغبين في الحصول على مزيد من المعلومات إلى زيارة موقعها الإلكتروني أو التواصل عبر الرقم الموحد 920022077، مؤكدةً مواصلة جهودها في تطوير المواسم البيئية وتنظيم الاستفادة منها بما ينسجم مع مستهدفات الاستدامة البيئية ورؤية المملكة 2030.