مدرب الأخضر جورجيوس دونيس: أشكر اللاعبين ولم نحقق ما نريد

عبر مدرب المنتخب السعودي “اليوناني” جورجيوس دونيس، عن أسفه لتعادل الأخضر مع الرأس الأخضر وخروجه من بطولة كأس العالم لكرة القدم 2026.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة التي أقيمت على ملعب هيوستن: “شكرت اللاعبين في غرفة الملابس على ما قدموه، وفي نفس الوقت لم نقدم ما يشفع لنا للتأهل، ولم نخلق الفرص خلال المباراة وبالتالي لم نسيطر على مجرياتها وهذه مشكلة خط الهجوم الذي لم يقدم المستوى المطلوب والمأمول منه”.

وأضاف: “الأداء لم يكن جيدًا، ورحلتنا في كأس العالم كانت صعبة ولم تكن كما نريد، والظروف كانت ضاغطة وهذا ما جعلنا نخسر السيطرة خلال المباريات وأن لا يكون لدينا الثقة التي نتمناها”.

وأكّد دونيس أن تفكيرهم وتركيزهم خلال التدريبات كان منصبًا على مشاركتهم الحالية فقط في كأس العالم، وليس هناك أي تداخل مع المشاركات المقبلة، وقال : “حين نهدأ قليلًا سنتمكن من تحليل الوضع وتقييمه بشكل أكثر رزانة والوصول إلى الحلول”.