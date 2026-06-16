مدرب الأخضر دونيس: لعبنا جيدًا والتراجع سبب التعادل أمام الأوروغواي

أكد مدرب المنتخب السعودي الأول لكرة القدم جورجيوس دونيس، أن لاعبيه قدموا أداءً جيدًا خلال الشوط الأول من المواجهة أمام الأوروغواي، في الجولة الأولى من كأس العالم 2026 لكرة القدم.

وتقدم الأخضر بهدف مع نهاية الشوط الأول، وأدرك منتخب الأوروغواي التعادل قبل 10 دقائق من نهاية المباراة التي جمعتهما على ملعب ميامي في الولايات المتحدة الأمريكية ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات لكأس العالم 2026 .

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي عقب المباراة: “لعبنا جيدًا، واستطعنا أن نبقي الكرة بحيازتنا وتقدمنا بهدف أنهينا به الشوط الأول، ولم نحافظ عليه، بسبب تراجع الأداء في الشوط الثاني”.

وأضاف: “خصمنا استطاع أن يتعمق بشكل أكبر وضغط علينا بشكل كبير، وفقدنا ما تميزنا به في الشوط الأول”، مشيدًا بما قدمه حارس المرمى محمد العويس الذي تصدى للعديد من الكرات الخطرة، وكذلك خط الدفاع الذي تحمل عبء المباراة بشكل أكبر في الشوط الثاني.

ولفت دونيس النظر إلى أن المشاكل التي تعرض لها المنتخب في الشوط الثاني في خط الوسط، أدت إلى تغيير الخطة وإضافة لاعب إضافي لمحاولة إيقاف الخصم ولكن ذلك لم يحدث وهو ما جعل الفريق يتراجع بشكل أكبر ويستقبل هدف التعادل، مؤكدًا أن التعادل ليس سيئًا أمام منتخب مميز ولديه لاعبين متمرسين.

وأشار مدرب الأخضر إلى أن نتيجة التعادل لجميع فرق المجموعة تجعل هناك ميزة لهم للدخول إلى المباراة المقبلة بكل قوة والفوز الذي قد يعبر بالفريق إلى الدور المقبل.

بدوره أكد مدرب الأوروغواي “الأرجنتيني” مارسيلو بيلسا، استحقاق فريقه للفوز رغم أنهم لم يقدموا الأداء الجيد وتحديدًا خلال الشوط الأول.

وقال: “لعبنا مباراة كان فيها اختلاف بين الشوطين، الشوط الأول لم نلعب بشكل جيد واستقبلنا هدف، وفي الشوط الثاني لعبنا بشكل مغاير، وصنعنا العديد من الفرص، وكان هناك تحرك جيد من اللاعبين”.

وأضاف: “واجهنا صعوبات في الشوط الأول، وهذا يحدث في كرة القدم، إضافة إلى قيامنا بالعديد من الأخطاء، التي لم نجد لها الحلول”.

وأكد بيلسا أنهم لم يتمكنوا من فرض إيقاعهم، وهو ما جعلهم يفقدون فرصة الفوز في ظل المستوى الجيد لخصمهم، لافتًا إلى أن الصورة تغيرت في الشوط الثاني الذي شهد تفوقًا نسبيًا ولكنه لم يكن كافيًا لتحقيقهم الفوز.