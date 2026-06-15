مدرب الأخضر دونيس: نسعى لإعادة ذكريات 94 وهدفنا الفوز على الأوروغواي

أكد مدرب المنتخب السعودي جورجيوس دونيس، جاهزية المنتخب لخوض أولى خطواته في كأس العالم 2026 عندما يلتقي نظيره منتخب الأوروغواي ضمن منافسات البطولة.

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في ملعب ميامي الذي سيستضيف المواجهة غدًا: “الجميع جاهز، وأعرف جيدًا كرة القدم السعودية بحكم عملي السابق في الأندية، ونملك ذكريات جيدة مثل ما تحقق خلال كأس العالم 1994، بالوصول إلى دور الـ 16، ونسعى لتحقيق نتائج جيدة في بطولة تُعد الأكبر على مستوى العالم في اللعبة وأن نكون في وضع متزن وواقعي”.



وأضاف: “فترة التحضير لم تكن طويلة، خضنا 12 حصة تدريبية فقط، والفريق خاض العديد من المباريات الودية وأظهر اللاعبون خلالها مستوى جيدًا، وهو ما انعكس عليهم، وأشاهد الثقة والجاهزية التامة والجدية الكبيرة من الجميع وهو شعارنا غدًا لتحقيق الفوز “.

وحول مواجهة الغد أكد مدرب المنتخب ثقته في اللاعبين، قائلًا “الأهم أن نؤمن بقدراتنا، وأن تكون لدينا جاهزية تامة للتعامل مع جميع الظروف وفي جميع المباريات لتجاوزها وتحقيق تطلعاتنا”.

وتطرق دونيس إلى صعوبة مجموعة المنتخب التي تضم إلى جانب الأورغواي، منتخبي إسبانيا والرأس الأخضر، مشددًا على أن النسخة الحالية من كأس العالم تضم عددًا كبيرًا من المنتخبات وهو أمر إيجابي، وفرصة للجميع للتطور وبلوغ الدور الثاني.