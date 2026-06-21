مدرب الأخضر: مواجهة إسبانيا صعبة ولن نخاطر أمامها

أكد مدرب المنتخب السعودي “اليوناني” جورجيوس دونيس، صعوبة المواجهة التي ستجمعه أمام إسبانيا مساء اليوم، في أتلانتا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 لكرة القدم.

الأخضر في مواجهة إسبانيا

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “نلعب مواجهة قوية أمام منتخب كبير يُعد الأفضل عالميًا، وأنا كمدرب أحب المخاطرة في المباريات، ولكن لست مستعدًا لذلك أمام إسبانيا، ونستفيد من هذه المباريات للسيطرة على تحركاتنا في الملعب، وفلسفتنا أن نؤمن بقدراتنا، واللعب بعمق عندما نمرر الكرة”.

وأضاف: “لعبنا جيدًا في الشوط الأول للمباراة السابقة أمام الأوروغواي، وتراجع الأداء في الشوط الثاني وارتكبنا العديد من الأخطاء في الدفاع وهو ما عملنا على تحسينه لتفاديها أمام إسبانيا”.

وشدد دونيس على أنهم سيدخلون المواجهة بدون ضغوط، وهو الأمر الذي سيقلل من صعوبة المباراة ويجعل لاعبيه يلعبون بثقة أكبر والحصول على نتيجة إيجابية تقربهم بشكل كبير من دور الـ 32.

وبين المدرب اليوناني أن الانتقادات التي تعرض لها لاعبو المنتخب عقب المباراة الأولى طبيعية وواردة في عالم كرة القدم مطالبًا الجميع بتقديم الدعم للمنتخب، مشيرًا إلى أنه يركز على المجموعة ككل واللعب بروح الفريق الواحد وهو الأمر الذي يهتم به الجميع.

مدرب منتخبنا الوطني 🇸🇦 دونيس: – هدفنا هو خلق الفرص للفوز أو على الأقل الخروج بنتيجة إيجابية وعدم الخسارة أمام المنتخبات الكبرى – لا أشعر بأي ضغط قبل مواجهة إسبانيا، فالجميع يدرك حجم التحدي الذي نواجهه. – كرة القدم ليست مجرد ضغوط ونتائج، بل أيضاً الاستمتاع بالمباراة، وهذا ما… pic.twitter.com/VbYSmPyUss — الإخبارية – رياضة (@alekhbariyaSPO) June 20, 2026

مدرب منتخبنا الوطني 🇸🇦 دونيس: نسعى لبناء هوية واضحة للمنتخب، سواء عند الاستحواذ على الكرة أو أثناء الدفاع ⁧#معاك_يالأخضر⁩ | ⁦#FIFAWorldCup⁩

⁧#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/t9RzcI6tDx — الإخبارية – رياضة (@alekhbariyaSPO) June 20, 2026

مدرب منتخبنا الوطني 🇸🇦 دونيس: – من الطبيعي أن يتعرض لاعبون أصحاب خبرة كبيرة مثل سالم الدوسري للانتقادات، وعلينا أن نتقبلها ونتعامل معها – نركز على روح الفريق والعمل الجماعي والجميع مستعد لدعم اللاعبين في هذه اللحظات الصعبة ⁧#معاك_يالأخضر⁩ | ⁦#FIFAWorldCup… pic.twitter.com/fQ29Ce7oT3 — الإخبارية – رياضة (@alekhbariyaSPO) June 20, 2026

مدرب منتخبنا الوطني 🇸🇦 دونيس: – قدمنا شوطًا أولًا جيدًا أمام الأوروغواي، لكنني لم أكن راضيًا عن أدائنا في الشوط الثاني – عملنا على تحسين تنظيمنا الدفاعي، ونأمل أن نظهر بصورة أفضل أمام أحد أفضل المنتخبات في العالم وأن نغطي المساحات بشكل أفضل من المباراة الماضية⁧#معاك_يالأخضر… pic.twitter.com/9mtMeVas2Q — الإخبارية – رياضة (@alekhbariyaSPO) June 20, 2026