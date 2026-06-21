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في الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026

مدرب الأخضر: مواجهة إسبانيا صعبة ولن نخاطر أمامها

الأحد ٢١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٣ صباحاً
مدرب الأخضر: مواجهة إسبانيا صعبة ولن نخاطر أمامها
المواطن - فريق التحرير

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أكد مدرب المنتخب السعودي “اليوناني” جورجيوس دونيس، صعوبة المواجهة التي ستجمعه أمام إسبانيا مساء اليوم، في أتلانتا لحساب الجولة الثانية من دور المجموعات بكأس العالم 2026 لكرة القدم.

الأخضر في مواجهة إسبانيا

وقال دونيس خلال المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة: “نلعب مواجهة قوية أمام منتخب كبير يُعد الأفضل عالميًا، وأنا كمدرب أحب المخاطرة في المباريات، ولكن لست مستعدًا لذلك أمام إسبانيا، ونستفيد من هذه المباريات للسيطرة على تحركاتنا في الملعب، وفلسفتنا أن نؤمن بقدراتنا، واللعب بعمق عندما نمرر الكرة”.

وأضاف: “لعبنا جيدًا في الشوط الأول للمباراة السابقة أمام الأوروغواي، وتراجع الأداء في الشوط الثاني وارتكبنا العديد من الأخطاء في الدفاع وهو ما عملنا على تحسينه لتفاديها أمام إسبانيا”.
وشدد دونيس على أنهم سيدخلون المواجهة بدون ضغوط، وهو الأمر الذي سيقلل من صعوبة المباراة ويجعل لاعبيه يلعبون بثقة أكبر والحصول على نتيجة إيجابية تقربهم بشكل كبير من دور الـ 32.

وبين المدرب اليوناني أن الانتقادات التي تعرض لها لاعبو المنتخب عقب المباراة الأولى طبيعية وواردة في عالم كرة القدم مطالبًا الجميع بتقديم الدعم للمنتخب، مشيرًا إلى أنه يركز على المجموعة ككل واللعب بروح الفريق الواحد وهو الأمر الذي يهتم به الجميع.

 

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