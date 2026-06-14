مدني أضم يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية ولا إصابات

أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع في مجموعة من الأشجار والأعشاب داخل منطقة جبلية بمحافظة أضم.

وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم تمكنت من السيطرة على الحريق، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.