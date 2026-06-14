مدني أضم يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب بمنطقة جبلية ولا إصابات زلزال الفلبين يزيح قاع البحر مترين ترامب: توقيع الاتفاق مع إيران خلال ساعات القبض على مواطن قاد مركبته في موقع غير مخصص وأتلف مرفقًا عامًا بالقصيم الخدمات الطبية بوزارة الداخلية تواصل حملتها السنوية للتبرع بالدم ضبط 10 مقيمين لاستغلالهم الرواسب في الرياض إنتاج أكثر من 120 ألف طن من البطيخ يعزز مكانة الجوف الزراعية ليلة تبديل كسوة الكعبة المشرفة.. استعداداتٌ متقنة تُمهّد لارتداء ثوبها الجديد مع إشراقة العام الهجري اليوم.. نهار استثنائي في الرياض لائحة تنظيمية جديدة للمراكز الرياضية.. اشتراط موافقة صريحة من ولي الامر
أعلنت المديرية العامة للدفاع المدني، اليوم الأحد، إخماد حريق اندلع في مجموعة من الأشجار والأعشاب داخل منطقة جبلية بمحافظة أضم.
وأوضحت المديرية عبر حسابها الرسمي على منصة “إكس”، أن فرق الدفاع المدني بمحافظة أضم تمكنت من السيطرة على الحريق، مؤكدة عدم تسجيل أي إصابات جراء الحادث.