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مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت

الثلاثاء ٢ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١١:٥٠ مساءً
مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية: الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت
المواطن- فريق التحرير

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قال مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي اليوم الثلاثاء، إن الكثير من أنشطة إيران النووية توقفت، مشيراً إلى أن هناك تغير جوهري في تقييم البرنامج النووي الإيراني بسبب حالة الحرب الحالية ولأن البرنامج أصبح مستهدفاً.

وأضاف غروسي، أنه لا يمكن تصور التوصل إلى اتفاق لإنهاء حرب إيران دون التحقق من بنود الاتفاق ومراقبتها بصرامة، مشدداً على أهمية دور الوكالة في ضمان الالتزام بالمعايير الدولية في هذا الملف الحساس.

وفي سياق متصل، أشاد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية بالاستجابة السريعة لدولة الإمارات في التعامل مع الهجوم الإيراني على محطة براكة للطاقة النووية.

وقال غروسي عقب زيارة قام بها لموقع المحطة النووية الإماراتية التي تعرضت لهجوم بطائرات مسيرة الشهر الماضي إن الوكالة تقدم للإمارات الدعم الفني والمعنوي.

وأوضح أن هناك عدد من الأنشطة التي ستُنفذ لاستكمال أعمال الإصلاح، متابعًا: “نحن لا نقدم للإمارات دعماً معنوياً فحسب بل دعماً فنياً أيضاً”.

كانت “الهيئة الاتحادية للرقابة النووية ” في الإمارات قد أكدت أن حادث اندلاع حريق في مولد كهربائي ناجم عن استهداف بطائرة مسيرة ووقع خارج السياج الداخلي لمحطة براكة للطاقة النووية في منطقة الظفرة.

 

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