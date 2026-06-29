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مذكرة تفاهم بين “استدامة” و “الري” لتطوير نظم الري ودعم التنمية الزراعية المستدامة

الإثنين ٢٩ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٢:٣٣ مساءً
مذكرة تفاهم بين “استدامة” و “الري” لتطوير نظم الري ودعم التنمية الزراعية المستدامة
المواطن- واس

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وقّع المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة والمؤسسة العامة للري مذكرة تفاهم، تهدف إلى تعزيز التكامل بين الطرفين بما يسهم في دعم التنمية الزراعية المستدامة، انطلاقًا من حرصهما على تحقيق الأهداف الإستراتيجية في المجالات ذات الاهتمام المشترك.
وجرى توقيع المذكرة برعاية معالي نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي، إذ مثّل المركز الوطني لأبحاث وتطوير الزراعة المستدامة المدير العام للمركز الدكتور خالد بن مرشود الرحيلي، فيما مثّل المؤسسة العامة للري الرئيس التنفيذي محمد بن زيد أبو حيد.
وتهدف إلى بناء إطارٍ لتعاونٍ مشترك يسهم في رفع الوعي بكفاءة استخدام المياه، ونقل المعرفة في مجالات تقييم وتدقيق نظم الري والتقنيات الحديثة، بما يدعم تطوير الممارسات الزراعية المستدامة.
وتشمل مجالات التعاون تنفيذ الدراسات والأبحاث التطبيقية وتنظيم ورش العمل والبرامج التدريبية، وتبادل الخبرات، بما يعزز بناء القدرات وتطوير الكفاءات.
وتسعى المذكرة إلى توحيد الجهود بين الطرفين، إلى جانب دعم الابتكار وتبنّي المبتكرين والموهوبين في المجال، وتعزيز التعاون في مجالات التحول الرقمي واستخدامات الذكاء الاصطناعي وتبادل البيانات، وتطوير الحلول والتقنيات الحديثة في إدارة المياه والقطاع الزراعي.
وأكد الجانبان أن هذه المذكرة تمثل خطوة مهمة نحو توسيع آفاق التعاون وبناء شراكة فعالة، تسهم في رفع كفاءة إدارة الموارد المائية، وتطوير القطاع الزراعي لأثرٍ مستدام على التنمية الاقتصادية والبيئية مما يدعم مستهدفات رؤية المملكة 2030.

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