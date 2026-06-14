مذهّبات الكعبة المشرفة.. إرثٌ هندسيٌّ يعانق قدسية المكان منذ قرون

تُجسد المذهّبات المحيطة بالكعبة المشرفة جانبًا من العناية الفائقة التي يحظى بها البيت العتيق، وتُبرز حجم الاهتمام بأدق تفاصيله المعمارية والجمالية، في مشهد يعكس مكانة الكعبة المشرفة في قلوب المسلمين، وما توليه المملكة العربية السعودية من رعاية مستمرة للحرمين الشريفين وقاصديهما.

وتحيط بالشاذروان -وهو البناء الحجري المائل المحيط بأسفل جدران الكعبة المشرفة- (60) حلقة مذهبة موزعة بعناية على الجهات الأربع للكعبة، وتؤدي دورًا مهمًا في تثبيت كسوة الكعبة المشرفة والمحافظة على انتظامها واستقرارها، إلى جانب ما تضفيه من مظهر جمالي يعكس دقة التصميم وروعة التفاصيل المرتبطة بالبيت العتيق.

وتُعد هذه الحلقات الذهبية جزءًا من منظومة متكاملة للعناية بكسوة الكعبة المشرفة، إذ تخضع لأعمال صيانة وتنظيف وفحص دوري تنفذها كوادر فنية متخصصة وفق أعلى المعايير الفنية والهندسية، بما يضمن المحافظة على جودتها وبريقها واستدامة أدائها لوظيفتها على الوجه الأمثل.

وتُظهر أعمال الصيانة الدورية للمذهّبات مستوى العناية التي تحظى بها مكونات الكعبة المشرفة، حيث تُنفذ الإجراءات بدقة عالية تراعي خصوصية المكان وقدسيته، وتشمل التأكد من سلامة الحلقات المذهبة وثباتها والمحافظة على مظهرها الجمالي، بما يسهم في إبراز الصورة المشرقة للبيت الحرام أمام ملايين المصلين والمعتمرين والزوار.

ويمثل الشاذروان بما يضمه من حلقات مذهبة أحد العناصر المعمارية التاريخية المرتبطة بالكعبة المشرفة، إذ حافظ على حضوره في مراحل متعددة من أعمال الترميم والتطوير التي شهدها البيت العتيق على مر العصور، ليبقى شاهدًا على امتداد العناية بتفاصيله الدقيقة والمحافظة على مكوناته الأصيلة.

وتحمل المذهّبات المحيطة بالكعبة المشرفة أبعادًا تتجاوز وظيفتها الهندسية، إذ تمثل جزءًا من الإرث المعماري الإسلامي المرتبط بأقدس بقاع الأرض، وتعكس ما امتازت به عمارة الكعبة المشرفة عبر التاريخ من عناية بالتفاصيل التي تجمع الجمال والإتقان والوظيفة في آنٍ واحد.

ولا تقتصر أهمية هذه الحلقات على تثبيت الكسوة فحسب، بل تسهم في المحافظة على تناسقها وانسيابها حول جدران الكعبة المشرفة، لتبقى الكسوة في أبهى صورها، فيما يظل بريق المذهّبات شاهدًا على الجهود المتواصلة المبذولة للحفاظ على جلال البيت العتيق وهيبته.

وتتجدد مشاهد العناية بالمذهّبات على مدار العام لتؤكد أن خدمة الكعبة المشرفة تمتد إلى أدق تفاصيلها، وأن المحافظة على عناصرها الجمالية والمعمارية تمثل جزءًا من منظومة متكاملة تُعنى بإبراز هيبة البيت العتيق وجلاله، وتعكس الجهود المتواصلة لخدمة الحرمين الشريفين وتوفير أفضل الخدمات لقاصديهما من مختلف أنحاء العالم.