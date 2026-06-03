المرور يطرح مزاد اللوحات المميزة إلكترونيًا عبر منصة أبشر

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أعلنت الإدارة العامة للمرور طرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر منصة “أبشر”، بما يتيح للراغبين في اقتناء اللوحات المشاركة في المزاد إلكترونياً بكل يسر وسهولة.
وأوضحت الإدارة عبر منصة إكس أن المزاد يبدأ يوم الأربعاء 17 ذو الحجة 1447هـ، الموافق 3 يونيو 2026م، ويستمر حتى يوم الخميس 18 ذو الحجة 1447هـ، الموافق 4 يونيو 2026م.
ودعت الراغبين في المشاركة إلى الدخول على منصة “أبشر”، ثم التوجه إلى تبويب “خدماتي”، واختيار “خدمات”، ومن ثم “المرور”، قبل الدخول إلى خدمة “مزاد اللوحات الإلكتروني” لاستعراض اللوحات المطروحة والمشاركة في المزايدة.