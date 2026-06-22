مزارع الفواكه الصيفية بالباحة.. وجهة جاذبة للزوار ورافد للاقتصاد المحلي

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تزخر منطقة الباحة بتنوع منتجاتها من الفواكه الصيفية، التي تُعد جزءًا أصيلًا من هويتها الزراعية؛ إذ تُصنَّف من أبرز المناطق الزراعية في المملكة بفضل مقوماتها الطبيعية، المتمثلة في خصوبة التربة، ووفرة المياه الجوفية، وجريان العديد من الأودية.
وتتميز مزارع الباحة الممتدة على مرتفعاتها الجبلية ومدرجاتها الزراعية، بإنتاج أصنافٍ متنوعة كالعنب والرمان والمشمش والتفاح واللوز والخوخ والتين والبرشومي، مستفيدةً من مناخها المعتدل، وخصوبة تربتها، ووفرة المياه في أوديتها، مما جعل هذه المحاصيل جزءًا أصيلًا من هويتها الزراعية.
وتنعكس وفرة الإنتاج إيجابًا على الأسواق المحلية والمهرجانات الموسمية، إذ يحرص الزوار والأهالي على ارتياد مواقع البيع المباشر والمزارع في مختلف المحافظات، مما يعزز فرص التسويق ويدعم دخل العاملين في القطاع.
وقد أسهمت البرامج الداعمة للقطاع الزراعي في رفع كفاءة الإنتاج وجودة المحاصيل، من خلال اعتماد أساليب الري الحديثة، والعناية بالمدرجات الزراعية، وتطبيق الممارسات المستدامة التي تواكب مستهدفات التنمية والأمن الغذائي.
ويتزامن موسم الفواكه مع حراك سياحي متنامٍ، إذ تقصد أفواج الزوار المزارع لخوض تجارب ريفية فريدة، مما يعزز التكامل بين قطاعي السياحة والزراعة ويدعم التنمية الاقتصادية، حيث تواصل منطقة الباحة ترسيخ مكانتها وجهةً رائدة، مستثمرةً مقوماتها الطبيعية وتنوع منتجاتها لتحقيق قيمة مضافة تخدم أهالي وزوار المنطقة واقتصادها المحلي.