وفاة الفنان المصري عبد العزيز مخيون تراجع أسعار الذهب اليوم تصل إلى 48.. رياح وارتفاع درجات الحرارة في الشرقية المرور يطرح المزاد الإلكتروني للوحات المميزة عبر أبشر الأردن تعلن اعتراض وإسقاط 5 صواريخ أطلقت من إيران توقعات الطقس اليوم: رياح وغبار على عدة مناطق الدفاعات الجوية الكويتية تتصدى لأهداف جوية معادية “النواب الأمريكي” يستعد لتمويل إجراءات ترامب بشأن الهجرة مسؤولون أمريكيون: مفاوضات إيران أحرزت تقدمًا في نقاط شائكة إسبانيا ترعب منتخبات كأس العالم بـ 30 مباراة دون هزيمة
قال مسئولون ودبلوماسيون أمريكيون إن المفاوضات بين واشنطن وطهران أحرزت تقدمًا في “نقاط شائكة” تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.
وأوضحوا أن المباحثات “تجاوزت بكثير” مجرد مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.
وتابع المسؤولون أن المفاوضين الأمريكيين بحثوا مع طهران 4 عناصر رئيسية ضمن اتفاق نووي محتمل، من شأنه وقف البرنامج النووي الإيراني لنحو 15 عاماً.
وأشاروا إلى أن أبرز بنود الاتفاق المرتقب تتمثل في تعليق تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة، وخفض تركيز المخزون عالي التخصيب.