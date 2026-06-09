مسؤولون أمريكيون: مفاوضات إيران أحرزت تقدمًا في نقاط شائكة

قال مسئولون ودبلوماسيون أمريكيون إن المفاوضات بين واشنطن وطهران أحرزت تقدمًا في “نقاط شائكة” تتعلق بالبرنامج النووي الإيراني.

وأوضحوا أن المباحثات “تجاوزت بكثير” مجرد مناقشة إعادة فتح مضيق هرمز، حسبما نقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأمريكية.

وتابع المسؤولون أن المفاوضين الأمريكيين بحثوا مع طهران 4 عناصر رئيسية ضمن اتفاق نووي محتمل، من شأنه وقف البرنامج النووي الإيراني لنحو 15 عاماً.

وأشاروا إلى أن أبرز بنود الاتفاق المرتقب تتمثل في تعليق تخصيب اليورانيوم لفترة طويلة، وخفض تركيز المخزون عالي التخصيب.