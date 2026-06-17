الصحة: لا أدلة علمية تثبت علاقة الإكسوزوم والإصابة بالسرطان جامعة تبوك تحصل على جائزة Catalyst Awards 2026 الدولية في التعليم الإلكتروني مسؤول أمريكي: إيران وافقت على تدمير اليورانيوم المخصب ترامب: الاتفاق مع إيران قد يوقع غدا الخميس المركزي الأمريكي يثبت أسعار الفائدة أمانة القصيم تُطلق مبادرة لتأهيل مسار متنزّه طخفة الجبلي بمحافظة ضرية مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستقبل ثلاث رحلات لطالبات جامعة طيبة مؤشرات تعكس توازن ونمو الاقتصاد السعودي الصحة: تعليق رخصتي طبيبين بسبب الترويج المضلل لحقن مخصصة للاستعمال الخارجي الفساد الطاغي لـ عيدروس الزبيدي.. بين الجبايات والاستيلاء على أصول عدن
كشف مسئول أمريكي، ملامح مذكرة التفاهم مع إيران، قائلًا إن طهران ستوقف مساعي قطع حركة المرور في مضيق هرمز قبل توقيع الاتفاقية.
ونقلت وكالة رويترز عن المسئول الأمريكي وفقًا لبنود الاتفاق، أن إيران تُصرّح بأنها ستُدمّر مخزونها من اليورانيوم المخصب وتُوضّح كيفية القيام بذلك، وأضاف: «إذا توصلنا إلى اتفاق نهائي وإذا التزم الإيرانيون فسنسمح برفع العقوبات».
ولفت إلى إيران وافقت كحد أدنى على تدمير مخزونها من اليورانيوم المخصب من خلال عملية المزج، موضحًا أن تسلسل الخطوات المتفق عليها سيكون موضوعا هاما في المحادثات المقبلة مع إيران.
ولفت إلى أنه بعد مناقشة القضية النووية سيتم تناول مسألة تمويل الوكلاء، مؤكدا أن الاجتماع الذي سيعقد في سويسرا نهاية هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لمعرفة مدى تقدم المحادثات مع إيران.
وتابع المسئول الأمريكي: “سنتخذ بعض الإجراءات لبناء الثقة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إبرام صفقة”، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يطلب من الولايات المتحدة نسخة من مذكرة التفاهم.
ولفت إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم لكن بإمكان أي من الطرفين الانسحاب قبل التوصل إلى اتفاق ملزم.