مسؤول أمريكي: إيران وافقت على تدمير اليورانيوم المخصب

كشف مسئول أمريكي، ملامح مذكرة التفاهم مع إيران، قائلًا إن طهران ستوقف مساعي قطع حركة المرور في مضيق هرمز قبل توقيع الاتفاقية.

ونقلت وكالة رويترز عن المسئول الأمريكي وفقًا لبنود الاتفاق، أن إيران تُصرّح بأنها ستُدمّر مخزونها من اليورانيوم المخصب وتُوضّح كيفية القيام بذلك، وأضاف: «إذا توصلنا إلى اتفاق نهائي وإذا التزم الإيرانيون فسنسمح برفع العقوبات».

ولفت إلى إيران وافقت كحد أدنى على تدمير مخزونها من اليورانيوم المخصب من خلال عملية المزج، موضحًا أن تسلسل الخطوات المتفق عليها سيكون موضوعا هاما في المحادثات المقبلة مع إيران.

ولفت إلى أنه بعد مناقشة القضية النووية سيتم تناول مسألة تمويل الوكلاء، مؤكدا أن الاجتماع الذي سيعقد في سويسرا نهاية هذا الأسبوع سيكون حاسمًا لمعرفة مدى تقدم المحادثات مع إيران.

وتابع المسئول الأمريكي: “سنتخذ بعض الإجراءات لبناء الثقة وسنرى ما إذا كان بإمكاننا إبرام صفقة”، لافتًا إلى أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لم يطلب من الولايات المتحدة نسخة من مذكرة التفاهم.

ولفت إلى أنه تم توقيع مذكرة التفاهم لكن بإمكان أي من الطرفين الانسحاب قبل التوصل إلى اتفاق ملزم.