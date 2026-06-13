مسؤول أمريكي: واشنطن ستخفف العقوبات عن إيران إذا نفذت الشروط

ضبط مواطن مخالف بمحمية الإمام عبدالعزيز بن محمد الملكية إصابة ناقلة نفط بمقذوف مجهول شرق سواحل عمان “تعليم نجران” يُطلق خدمة الهاتف الاستشاري وزارة الحج والعمرة: إيقاف 21 شركة لانخفاض مستوى الأداء وارتكاب مخالفات نظامية “التدريب التقني” يقيم 429 معرضًا وملتقى للتوظيف خلال عام 2025 خلال أسبوع.. ضبط 10725 مخالفًا بينهم 18 متورطًا في جرائم مخلة بالشرف والأمانة تحطُّم طائرة نقل تابعة لسلاح الجو الهندي رياح نشطة وارتفاع الأمواج في المناطق الساحلية بالمنطقة الشرقية الليلة.. منتخب قطر تستهل مشواره في كأس العالم بمواجهة سويسرا المنتخب الأمريكي يقسوم على الباراغواي برباعية في كأس العالم
نقل موقع “بلومبرج” عن مسؤول أمريكي رفيع أن الولايات المتحدة تتوقع أن يضمن الاتفاق مع إيران عدم امتلاكها أسلحة نووية.
وأضاف أنه إذا نفذت طهران الشروط فستخفف واشنطن العقوبات عنها، وستسمح باندماجها في الاقتصاد العالمي، بسحب موقع “الشرق” الإخباري.
وكان رئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، قد أعلن اليوم السبت، أن الولايات المتحدة وإيران اتفقتا على إطار اتفاق سلام ينهي الحرب المستمرة منذ شهور في الشرق الأوسط، وذلك بعد التوصل إلى نص نهائي للاتفاق.
وذكر شريف أن باكستان تستعد الآن للتوقيع إلكترونيا على الاتفاق والمتوقع في غضون الساعات الأربع والعشرين المقبلة، ويعقب ذلك محادثات على المستوى الفني خلال الأسبوع.