مساعد وزير الداخلية ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر يرأسان اجتماع فريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية

رأس معالي مساعد وزير الداخلية الدكتور هشام بن عبدالرحمن الفالح، ووكيل وزارة الداخلية بدولة قطر عبدالله بن خلف الكعبي، اليوم، الاجتماع السادس لفريق عمل اللجنة الأمنية والعسكرية المنبثقة عن مجلس التنسيق السعودي القطري، وذلك في مقر وزارة الداخلية بمدينة الرياض.

وجرى خلال الاجتماع استعراض الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، ومناقشة عددٍ من المبادرات المشتركة بين الجانبين في المجالات الأمنية والعسكرية، وبحث سبل تعزيز التعاون والتنسيق.

حضر الاجتماع عددٌ من المسؤولين من الجانبين السعودي والقطري.