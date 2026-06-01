مسام ينزع 1,609 ألغام من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الإثنين ١ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:١٢ صباحاً
المواطن- فريق التحرير

تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الرابع من شهر مايو للعام 2026م، من انتزاع (1,609) ألغام في مختلف مناطق اليمن، منها (21) لغمًا مضادًا للدبابات، و(4) ألغام مضادة للأفراد، و(1,584) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (186) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت نُزعت (4) ألغام مضادة للأفراد و(1,216) ذخيرة غير منفجرة.

وفي محافظة مأرب نزع الفريق (17) لغمًا مضادًا للدبابات و(176) ذخائر غير منفجرة بمديرية مأرب، وفي محافظة تعز نزع الفريق (4) ألغام مضادة للدبابات و(5) ذخائر غير منفجرة بمديرية المخاء، ونزع ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر مايو حتى الآن إلى (6,323) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (564,339) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

