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مسام ينزع 2.045 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الأحد ١٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٩:١٩ مساءً
مسام ينزع 2.045 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام في الأسبوع الثاني من شهر يونيو للعام 2026م، من انتزاع (2.045) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (98) لغمًا مضادًا للدبابات، و(18) لغمًا مضادًا للأفراد، و(1.927) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتان ناسفتان.
ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (3) ذخائر غير منفجرة بمديرية خور مكسر، و(218) ذخيرة غير منفجرة بمديرية عدن، وفي مديرية المكلا بمحافظة حضرموت نزع الفريق (14) لغمًا مضادًا للأفراد، و(14) لغمًا مضادًا للدبابات، و(1.326) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع الفريق لغمين مضادين للأفراد، و(68) لغمًا مضادًا للدبابات، و(105) ذخائر غير منفجرة، وفي مديرية المضاربة بمحافظة لحج تم نزع (62) ذخيرة غير منفجرة.
وفي مديرية الوادي بمحافظة مأرب نزع الفريق لغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، وفي محافظة شبوة نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية عين، و(14) لغمًا مضادًا للدبابات، و(50) ذخيرة غير منفجرة، وعبوتين ناسفتين بمديرية عسيلان، ولغمين مضادين للأفراد بمديرية بيحان، وفي محافظة تعز نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة بمديرية المخاء، ولغمًا واحدًا مضادًا للدبابات، و(29) ذخيرة غير منفجرة بمديرية ذباب، و(130) ذخيرة غير منفجرة بمديرية القاهرة، وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية صلوح.
وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بدء شهر يونيو حتى الآن إلى (2.843) لغمًا، فيما ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (567.182) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.
وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزِّز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

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