مستشفى الملك فهد بالمدينة ينجح في علاج تضخم البروستاتا بالصمغ الطبي

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نجح فريق طبي متخصص بالأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد بالمدينة المنورة في علاج مستفيد في العقد السابع من العمر كان يعاني تضخم البروستاتا الحميد، وذلك باستخدام تقنية إصمام شرايين البروستاتا (PAE) بالصمغ الطبي، ضمن جهود المستشفى في توظيف التقنيات الحديثة لتقديم رعاية صحية متقدمة.
وأوضح تجمع المدينة الصحي أنه جرى تنفيذ الإجراء باستخدام إحدى التقنيات المتقدمة في مجال الأشعة التداخلية، التي تُسهم في تقليل الحاجة إلى التدخلات الجراحية التقليدية، وتُعد خيارًا علاجيًا آمنًا وفعالًا للعديد من المرضى، لا سيما من لا تسمح حالتهم الصحية بإجراء العمليات الجراحية.
وبيّن تجمع المدينة أن الفريق الطبي تمكن من إجراء التدخل بنجاح ودون تسجيل أي مضاعفات تُذكر، حيث شهدت حالة المستفيد تحسنًا ملحوظًا في الأعراض، مع سرعة في التعافي وعودة مبكرة لممارسة أنشطته اليومية، ودون ظهور آثار جانبية.
ويعكس هذا النجاح مستوى التطور الذي تشهده خدمات الأشعة التداخلية بمستشفى الملك فهد، وحرص تجمع المدينة المنورة الصحي على تعزيز جودة الرعاية الصحية، وتبني أحدث التقنيات العلاجية التي تسهم في رفع كفاءة الخدمات وتحسين تجربة المستفيدين.