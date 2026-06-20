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مسجد قباء.. أول مسجد أُسس في الإسلام ومنارة إيمانية في المدينة المنورة

السبت ٢٠ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٤٨ صباحاً
مسجد قباء.. أول مسجد أُسس في الإسلام ومنارة إيمانية في المدينة المنورة
المواطن - فريق التحرير

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يُعد مسجد قباء معلمًا إيمانيًا وتاريخيًا بارزًا في المدينة المنورة، بوصفه أول مسجد أُسس في الإسلام، إذ أسسه النبي- صلى الله عليه وسلم- عند قدومه إلى المدينة المنورة، لتبدأ منه أولى خطوات بناء المجتمع الإسلامي في عهد الهجرة النبوية.

وكان النبي- صلى الله عليه وسلم- يزور مسجد قباء كل سبت راكبًا وماشيًا، قال- عليه الصلاة والسلام-: «من تطهر في بيته، ثم أتى مسجد قباء، فصلى فيه ركعتين كان كعمرة».

ويُشكل المسجد إحدى أبرز الوجهات التي يقصدها الزوار من مختلف أنحاء العالم الإسلامي، لما يحمله من قيمة دينية ومكانة راسخة في السيرة النبوية والتاريخ الإسلامي.

ويقع المسجد في الجهة الجنوبية الغربية من المدينة المنورة، على بُعد يقارب 3.5 كيلومترات من المسجد النبوي، ويشهد محيطه العمراني تطورًا متواصلًا يعكس العناية بالمواقع الإسلامية وتطوير خدماتها بما يواكب تزايد أعداد الزوار.

ويضم المسجد معالم عمرانية وتنظيمية تعكس تطور المدينة المنورة عبر العصور، مع الحفاظ على روحه التاريخية التي تستحضر البدايات الأولى، إلى جانب أعمال تطوير حديثة تهدف إلى تعزيز تجربة المصلين والزوار.

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