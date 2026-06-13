مسيرة جماهيرية في ميامي دعمًا للأخضر قبل مواجهة الأوروغواي بكأس العالم

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نظّم مجلس جمهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، مسيرة جماهيرية دعمًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي التي تحتضنها ميامي في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.
وسعوا الملعـب
صقورنا وصلوا ميامي شالوا الأخضر والوعد قدام 🇸🇦
دخول فخم، وعزيمة فوق السحاب#المنتخب_السعودي #معاك_يالأخضر #كأس_العالم #كأس_العالم_2026 #FIFAWorldCup#WorldCup pic.twitter.com/gr3ZS0KRz9
— هلالي وان جار الزمن (@game1377) June 13, 2026
وشهدت المسيرة حضورًا جماهيريًا مميزًا تخلله رفع الأعلام السعودية وترديد الأهازيج الوطنية، في مشهد عكس الحماس الكبير لمساندة الأخضر خلال مشاركته المونديالية.
في أجواء حماسية.. مسيرة جماهيرية في ميامي لمساندة الأخضر قبل لقاء الأوروغواي في كأس العالم 2026 pic.twitter.com/yPnLt6JpxL
— الإخبارية السعودية – آخر الأخبار (@alekhbariyaNews) June 13, 2026