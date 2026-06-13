مسيرة جماهيرية في ميامي دعمًا للأخضر قبل مواجهة الأوروغواي بكأس العالم

نظّم مجلس جمهور المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، اليوم في مدينة ميامي الأمريكية، مسيرة جماهيرية دعمًا للمنتخب السعودي الأول لكرة القدم، قبل مواجهته المرتقبة أمام منتخب الأوروغواي التي تحتضنها ميامي في افتتاح مشواره ضمن منافسات كأس العالم FIFA 2026™.

رفع الأعلام السعودية

وشهدت المسيرة حضورًا جماهيريًا مميزًا تخلله رفع الأعلام السعودية وترديد الأهازيج الوطنية، في مشهد عكس الحماس الكبير لمساندة الأخضر خلال مشاركته المونديالية.