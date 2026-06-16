Icon

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء  Icon جامعة نجران تعلن بدء التسجيل في برنامج الإثراء المعرفي الصيفي Icon هلال شهر محرم يُزين سماء السعودية والوطن العربي اليوم Icon مشاجرة في مكان عام تقود للقبض على مقيمين وملاحقة ناشر المقطع في تبوك Icon الدفاعات الروسية تعترض 25 مسيرة قرب موسكو.. وحريق بمستودع نفطي في كراسنودار Icon ترامب: إيران تعهدت بعدم امتلاك سلاح نووي مطلقاً Icon الدولار يقترب من أدنى مستوى في 10 أيام والين قرب 160 للدولار Icon تنبيه أمني لتحديث منتجات HP المتأثرة Icon نقص الدوبامين يجعل المراهقين أكثر ميلًا للمخاطرة Icon مدرب الأخضر دونيس: لعبنا جيدًا والتراجع سبب التعادل أمام الأوروغواي Icon

مرخصة من وزارة الاعلام

السعودية

حصاد اليوم

العالم

أخبار أمنية

السوق

منوعات

حساب المواطن

الرياضة

الرياضة العالمية

جولة ولي العهد

تكنولوجيا

تقارير

وظائف

السياحة والسفر

المجتمع

أخبار رئيسية
السعودية

مشاجرة في مكان عام تقود للقبض على مقيمين وملاحقة ناشر المقطع في تبوك

الثلاثاء ١٦ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٠:٢٢ صباحاً
مشاجرة في مكان عام تقود للقبض على مقيمين وملاحقة ناشر المقطع في تبوك
المواطن - فريق التحرير

مواضيع ذات علاقة

أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على مقيمين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، بعد ظهورهما في محتوى مرئي أثناء مشاجرة وقعت في مكان عام.

وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس أنه تم ضبط الشخص الذي قام بتوثيق المشاجرة ونشرها، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.

وأكدت شرطة تبوك إيقاف جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.

Al Mouwaten تابعوا آخر أخبار صحيفة المواطن على Google news
Al Mouwaten تابعوا قناة المواطن على واتساب
تعليقك على الخبر
لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني | الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *
التعليق
الاسم
البريد الإلكتروني

إقرأ المزيد

القصاص من مواطن قتل آخر بطعنه بأداة حادة عدة طعنات في تبوك
السعودية

القصاص من مواطن قتل آخر بطعنه بأداة...

السعودية
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة
السعودية

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة

السعودية
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الثامنة مساء 
السعودية

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى الثامنة...

السعودية
رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة مساء
السعودية

رياح نشطة على منطقة تبوك حتى السادسة...

السعودية