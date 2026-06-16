مشاجرة في مكان عام تقود للقبض على مقيمين وملاحقة ناشر المقطع في تبوك

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أعلنت شرطة منطقة تبوك القبض على مقيمين من الجنسيتين الهندية والبنجلاديشية، بعد ظهورهما في محتوى مرئي أثناء مشاجرة وقعت في مكان عام.
وأوضح الأمن العام عبر منصة إكس أنه تم ضبط الشخص الذي قام بتوثيق المشاجرة ونشرها، لمخالفته نظام مكافحة جرائم المعلوماتية.
وأكدت شرطة تبوك إيقاف جميع المتورطين، واتخاذ الإجراءات النظامية بحقهم، تمهيداً لإحالتهم إلى النيابة العامة.