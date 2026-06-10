مشاعر مؤثرة.. الوزير الجاسر يتفاعل مع شابة تحتفل بتخرج والدتها في الأكاديمية اللوجستية

شهد حفل تخرج الدفعة الجديدة من الأكاديمية السعودية اللوجستية لقطات إنسانية بالغة التأثير، خطفت قلوب الحاضرين وتصدرت منصات التواصل الاجتماعي، بعد أن غلبت الدموع وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح بن ناصر الجاسر، في مشهد عبر فيه الصمت والدموع عما تعجز عنه الكلمات.

وجاء هذا التفاعل العاطفي من الوزير خلال رصده لقصة ملهمة ومؤثرة شهدها الحفل، تمثلت في احتفاء شابة سعودية بتخرج والدتها التي كانت تقف بكل فخر واعتزاز ضمن أكثر من 2000 شاب وشابة من خريجي وخريجات الأكاديمية، في تجسيد حي لطموح المواطن السعودي الذي لا يحده عمر أو عائق.

ولم يتمكن الوزير الجاسر من حبس دموعه أمام هذا الموقف النبيل الذي يترجم عمق الروابط الأسرية والدعم المتبادل، حيث توقف عن الحديث لتكون دموعه هي التعبير الأبلغ عن مدى الفخر والاعتزاز بإنجازات أبناء وبنات الوطن، والدور المحوري الذي تلعبه المرأة السعودية في صياغة مستقبل قطاع النقل والخدمات اللوجستية.

مسيرة طموح لـ 2000 خريج وخريجة

وحظي المقطع المصور بتداول واسع ونطاق إشادة غير مسبوق من رواد منصات التواصل الاجتماعي، الذين وصفوا الموقف بـ “الظهور الإنساني الاستثنائي” لمسؤول يتأثر بنجاحات أبناء وطنه.

يُذكر أن حفل الأكاديمية السعودية اللوجستية يمثل محطة هامة لتأهيل وتخريج الكوادر الوطنية الشابة وضخها في سوق العمل، لتقود دفة التطور اللوجستي في المملكة تماشياً مع مستهدفات رؤية 2030.