مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يستقبل ثلاث رحلات لطالبات جامعة طيبة

استقبل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية ثلاثين طالبة من طالبات جامعة طيبة في ثلاث رحلات ميدانية تعليمية لزيارة مساجد تاريخية بمنطقة المدينة المنورة، بمشاركة نادي السياحة والتراث الوطني بالجامعة، وذلك بهدف الاطلاع على المساجد التي شملها المشروع والتعرف على قيمتها التاريخية والمعمارية.

وشملت الرحلات زيارة ثلاثة مساجد تاريخية في منطقة المدينة المنورة، وهي: مسجد بني حرام في المدينة المنورة، ومسجد القلعة بمحافظة الحناكية، ومسجد خيف الحزامي بمحافظة بدر في مركز المسيجيد، حيث أتاحت هذه الزيارات للطالبات التعرف عن قرب على نماذج من أعمال تطوير المساجد التاريخية والاطلاع على عناصرها العمرانية بعد تأهيلها.

وتهدف هذه الرحلات إلى تعزيز الوعي بأهمية الحفاظ على المساجد التاريخية وإبراز دورها الديني والثقافي في المجتمع، إلى جانب دعم ارتباط الأجيال الشابة بالتراث الثقافي وتعزيز تقديرهم لقيمته الحضارية.

ويأتي استقبال هذه الرحلات ضمن الجهود المصاحبة لأعمال مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية، الذي يهدف إلى إعادة إحياء المساجد التاريخية في مختلف مناطق المملكة والمحافظة على قيمتها الدينية والتاريخية والمعمارية، بما يدعم استدامة هذا الإرث الثقافي للأجيال القادمة.

يذكر أن مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية شهد إتمام تنفيذ مرحلتين شملتا تطوير وتأهيل 60 مسجدًا تاريخيًّا في مختلف مناطق المملكة، وفق منهجية علمية تراعي المحافظة على طابعها المعماري الأصيل لكل مسجد، وقد أسهم المشروع في إعادة إحياء عدد من المساجد التاريخية وتعزيز حضورها في حياة المجتمع، إضافة إلى دعم استدامة مواقعها العمرانية وتنشيط محيطها الاجتماعي والثقافي، بما يعكس الأثر المتنامي للمشروع في صون التراث الثقافي وإبراز قيمته الحضارية للأجيال الحاضرة والقادمة.