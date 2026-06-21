مشروع سلام للتواصل الحضاري يعلن فتح التسجيل ببرنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي

أعلن مشروع سلام للتواصل الحضاري اليوم، فتح باب التسجيل في النسخة التاسعة، من برنامج تأهيل القيادات الشابة للتواصل العالمي، وذلك حتى نهاية يوم السبت 26 / 01 / 1448هـ الموافق 11 / 07 / 2026م.

ويأتي البرنامج ضمن جهود المشروع في إعداد كوادر وطنية مؤهلة قادرة على تمثيل المملكة وتعزيز حضورها الحضاري على المستوى الدولي، بوصفه إحدى المبادرات الوطنية الداعمة لمستهدفات رؤية المملكة 2030، من خلال بناء الشخصية الوطنية، وتعزيز التواصل مع مختلف شعوب وثقافات العالم.

ويستهدف الشباب والشابات السعوديين الذين تتراوح أعمارهم بين 20 و32 عامًا، ممن لديهم اهتمام بالتواصل الحضاري، والتمثيل الدولي، ويجيدون اللغة الإنجليزية، حيث يهدف إلى تنمية مهاراتهم في التواصل الحضاري، وتعزيز حضورهم الإيجابي في المحافل والفعاليات الدولية.

وأوضحت الرئيسة التنفيذية لمشروع سلام للتواصل الحضاري الدكتورة أبرار عبدالمنان بار، أن البرنامج يواصل في نسخته التاسعة تحقيق أهدافه في إعداد قيادات شبابية مؤهلة، وتمكينها من التواصل مع الثقافات العالمية، بما يسهم في توسيع نطاق جهود المملكة في التواصل الحضاري مع المجتمعات والشعوب المختلفة.

وأشارت إلى أن البرنامج يوفر للمشاركين محتوى معرفيًا وتدريبيًا إلكترونيًا متكاملًا ضمن بيئة تعليمية تفاعلية حديثة، مبينةً أنه أسهم منذ إطلاقه في تأهيل أكثر من 500 شاب وشابة، شارك عدد منهم في أكثر من 140 محفلًا وفعالية دولية ممثلين للمملكة، بما يعكس أثر البرنامج في إعداد كوادر وطنية شابة قادرة على التواصل مع العالم، وإبراز الصورة الحضارية للمملكة.

وأعربت الدكتورة البار عن شكرها وتقديرها لمعالي رئيس اللجنة الوطنية لمتابعة مبادرة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله- للحوار بين أتباع الأديان والثقافات نائب وزير الخارجية المهندس وليد بن عبدالكريم الخريجي، ولأعضاء اللجنة، على دعمهم المستمر لمشروع سلام وبرامجه، مؤكدة أن هذا الدعم يمثل ركيزة أساسية في تعزيز أثر المشروع وبرامجه الوطنية.

ودعا مشروع سلام للتواصل الحضاري الراغبين في التقديم إلى الاطلاع على شروط القبول، وآلية التسجيل عبر الموقع الإلكتروني للمشروع على الرابط التالي: https://salam4cc.org/programmes/5 .