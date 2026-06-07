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مشروع مسام ينزع 798 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع

الأحد ٧ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ٦:٠٢ مساءً
مشروع مسام ينزع 798 لغمًا من مختلف الأراضي اليمنية خلال أسبوع
المواطن - واس

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تمكَّن مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية “مسام” لتطهير الأراضي اليمنية من الألغام خلال الأسبوع الأول من شهر يونيو للعام 2026م، من انتزاع (798) لغمًا في مختلف مناطق اليمن، منها (6) ألغام مضادة للدبابات، و(11) لغمًا مضادًا للأفراد، و(781) ذخيرة غير منفجرة.

ونزع فريق “مسام” في محافظة عدن (226) ذخيرة غير منفجرة، وفي مديرية حيس بمحافظة الحديدة نزع الفريق ذخيرة واحدة غير منفجرة، و(11) لغمًا مضادًا للأفراد و(519) ذخيرة غير منفجرة بمديرية المكلا في محافظة حضرموت، وفي مديرية الوادي بمحافظة مأرب نزع الفريق (3) ألغام مضادة للدبابات.

وفي مديرية ميدي بمحافظة حجة نزع الفريق (3) ألغام مضادة للدبابات و(22) ذخيرة غير منفجرة، وفي محافظة تعز نزع (9) ذخائر غير منفجرة بمديرية ذباب، وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية القاهرة، وذخيرتين غير منفجرتين بمديرية صلوح.

وبذلك ارتفع عدد الألغام المنزوعة منذ بداية مشروع “مسام” حتى الآن إلى (565.137) لغمًا، بعد أن زُرعت عشوائيًّا في مختلف الأراضي اليمنية لحصد الأرواح البريئة من الأطفال والنساء وكبار السن، وزرع الخوف في قلوب الآمنين.

وتواصل المملكة العربية السعودية عبر ذراعها الإنساني مركز الملك سلمان للإغاثة جهودها في تطهير الأراضي اليمنية من الألغام، ضمن مشروع يُعزز سلامة المدنيين، ويسهم في تمكين الأشقاء اليمنيين من عيش حياة كريمة وآمنة.

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