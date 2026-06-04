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مصحف نادر يعود إلى عام 1843م يتصدر مقتنيات متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة

الخميس ٤ يونيو ٢٠٢٦ الساعة ١٢:٣٨ مساءً
مصحف نادر يعود إلى عام 1843م يتصدر مقتنيات متحف القرآن الكريم بمكة المكرمة
المواطن - واس

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يستعرض متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي في مكة المكرمة مجموعة من النوادر والمقتنيات القرآنية التي توثق عناية المسلمين بكتاب الله تعالى عبر العصور، من أبرزها مصحف نادر يعود تاريخه إلى عام 1259هـ الموافق 1843م، ويُعد شاهدًا تاريخيًا على جمال فنون كتابة المصحف الشريف وزخرفته.
ويتميز المصحف بكتابته الدقيقة بمداد أسود مضبوط بالشكل، فيما زُيّنت صفحاته بإطار مذهب وفواصل ذهبية بين الآيات، إلى جانب زخارف نباتية متقنة تبرز ما وصل إليه فن تذهيب المصاحف وتزيينها في تلك الحقبة التاريخية.
ويُظهر المصحف عناية خاصة بالتقسيمات القرآنية؛ إذ تتضمن صفحاته علامات الأجزاء والأحزاب، بما يعكس اهتمام النُسّاخ والعلماء بتيسير التلاوة والمراجعة والحفظ، إلى جانب المحافظة على الجوانب الجمالية والفنية للمصحف الشريف.
وتشير المعلومات المصاحبة للمقتنى إلى أن المصحف خضع لاحقًا لأعمال ترميم وتجليد حفاظًا عليه من عوامل التلف، في خطوة أسهمت في استدامة هذا الأثر القرآني النادر وإبقائه شاهدًا على إرث حضاري وثقافي يمتد لأكثر من قرن ونصف.
ويأتي عرض هذا المصحف ضمن المحتوى المعرفي والثقافي الذي يقدمه متحف القرآن الكريم بحي حراء الثقافي، الذي يتيح للزوار وضيوف الرحمن الاطلاع على نماذج متنوعة من المصاحف التاريخية والمخطوطات النادرة، والتعرف على مراحل كتابة المصحف الشريف ونسخه وزخرفته عبر العصور الإسلامية المختلفة.
ويشكل المتحف وجهة ثقافية ومعرفية بارزة في مكة المكرمة، تسهم في إبراز الجهود التاريخية التي بذلها المسلمون في خدمة القرآن الكريم والعناية به، وتعزز الوعي بقيمة التراث الإسلامي المرتبط بكتاب الله تعالى، من خلال عروض متحفية حديثة وتجارب تثقيفية تفاعلية تثري تجربة الزوار وتعمق ارتباطهم بتاريخ المصحف الشريف.

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