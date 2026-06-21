مصدر عسكري إيراني: مضيق هرمز لا يزال مغلقاً

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نقلت وكالة “فارس” للأنباء عن مصدر عسكري إيراني القول، اليوم الأحد، إن مضيق هرمز لا يزال مغلقاً، وإن البحرية التابعة للحرس الثوري لم تُصدر أي تصريح لمرور أي سفن عبر المضيق، وذلك حتى إشعار آخر.
وقبل ذلك بيوم، كثف الجيش الإسرائيلي عملياته في لبنان مستهدفا عددا من مواقع حزب الله في مناطق مختلفة من البلاد، فيما أكدت السلطات الإسرائيلية أن هذه العمليات جاءت رداً على هجمات استهدفت قواتها في جنوب لبنان وقصف مناطق شمالي إسرائيل.
وكانت الولايات المتحدة وإيران قد اتفقتا على وقف إطلاق نار لمدة 60 يوماً تمهيداً لمفاوضات لإنهاء الحرب، إلا أن الحرس الثوري الإيراني أعلن، أمس السبت، إغلاق مضيق هرمز رداً على ضربات إسرائيلية في لبنان، ومع ذلك أكد الجيش الأميركي استمرار حركة السفن التجارية، وفقا لـ”العربية”.
وكانت القيادة المركزية الأميركية “سنتكوم” أكدت، السبت، أن حركة الملاحة في مضيق هرمز مستمرة، مشيرة إلى أن إيران لا تسيطر على المضيق الاستراتيجي.
وقال متحدث باسم القيادة لـ”العربية إنجليزي”، إن حركة المرور في مضيق هرمز لا تزال مستمرة، والقوات الأميركية تراقب الوضع لضمان استمرار ذلك.
وقالت “سنتكوم”، في منشور على منصة “إكس”، إن حركة السفن التجارية في مضيق هرمز شهدت زيادة اليوم، وذلك في ظل استمرار عمليات القوات الأميركية في المنطقة العامة لدعم حرية الملاحة، مؤكدة التزامها بضمان الالتزام بجميع بنود الاتفاق مع إيران