مصرع 15 شخصًا على الأقل في زلزال الفلبين

لقي 15 شخصًا على الأقل مصرعهم اليوم, إثر الزلزال الذي ضرب الساحل الجنوبي للفلبين.

وأوضحت وكالة إدارة الكوارث الفلبينية, أن 12 شخصًا لقوا مصرعهم في منطقة سوكسارغن بجزيرة ميندناو، وثلاثة أشخاص في إقليم دافاو أوكسيدنتال، مشيرة إلى إصابة أكثر من 129 شخصًا بجروح جراء الزلزال.